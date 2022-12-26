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Ekonomi Şehitkamil Belediyesi 4 adet dükkanı ihale ile satıyor
Ekonomi

Şehitkamil Belediyesi 4 adet dükkanı ihale ile satıyor

Mülkiyeti Gaziantep Şehitkamil Belediyesi’ne ait olan 4 adet dükkan 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi ( a ) fıkrası gereğince Kapalı teklif usulü artırma suretiyle satılacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 14:46:00 -
Şehitkamil Belediyesi 4 adet dükkanı ihale ile satıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihale 10.01.2023 Salı günü ilanla duyurulan saatlerde ŞEHİTKÂMİL Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale Salonunda (Aydınlar Mah. Şehit Ömer Halis Demir Bulv. 03075 Nolu Cad. No:2 M1 Alış Veriş Merkezi Karşısı) ihale Komisyonunca (Encümenince) ayrı ayrı satışı yapılacak.

İhaleye iştirak edecek istekliler ihale şartnamesini, açıklama kısmına Mah., Ada, Parsel bilgileri belirtilerek  500,00TL  karşılığında Şehitkamil Belediyesi Ek Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğünden (Aydınlar Mah. Şehit Ömer Halis Demir Bulv. 03075 Nolu Cad No:2 M1 Alış Veriş Merkezi Karşısı) temin edebilirler.

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