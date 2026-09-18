Şehit Yüzbaşı Yiğitcan Çiğa'nın adını taşıyan kütüphane Niğde'de törenle açıldı

Niğde'de şehit Piyade Yüzbaşı Yiğitcan Çiğa'nın adını taşıyan kütüphane, Yunus Emre Anadolu Lisesinde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Projenin çıkış noktası, şehidin öğretmeni Selma Arıcı'nın kaleme aldığı bir mektup oldu.

Şehit Piyade Yüzbaşı Yiğitcan Çiğa Kütüphanesi; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğünün katkıları ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul yönetiminin iş birliğinde hazırlandı. Kütüphane bir yandan öğrencileri kitaplarla buluşturacak, bir yandan da şehidin hatırasını gelecek nesillere taşıyacak.

Açılış programına Niğde Vali Yardımcısı Baha Büyükkaymakcı, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, Yunus Emre Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Taşpınar, şehidin ailesi ve öğretmenleri, öğrenciler, akademisyenler ile davetliler katıldı. Kurdeleyi protokol üyeleri ve şehidin ailesi kesti. Ardından şehit Yiğitcan Çiğa ile tüm şehitlerin ruhları için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Vali Yardımcısı Büyükkaymakcı, bir şehrin geleceğine yapılabilecek en güçlü yatırımın iyi yetişmiş nesiller olduğunu belirtti. Büyükkaymakcı, "Kahramanlarımızın isimlerini böylesine anlamlı çalışmalarda yaşatmak, gençlerimize bırakacağımız güçlü bir tarihî miras ve aynı zamanda sorumluluktur. Şehidimizin adının gençlerimizin geleceğe hazırlanacağı bir mekânda yaşaması, vefanın nesilden nesile aktarılmasının çok kıymetli bir ifadesidir" dedi.

"İsminde şehit adı bulunan tek üniversiteyiz"

Rektör Uslu, üniversitelerin bulundukları şehirlerin sorunlarına çözüm üreten ve kentin değerlerine sahip çıkan kurumlar olması gerektiğini söyledi. Uslu, toplumsal katkı çalışmaları kapsamında okullarda kütüphane, akıl ve zekâ oyunları sınıfları ile tilavet sınıfları oluşturduklarını aktardı.

"İsminde şehit adı bulunan tek üniversiteyiz. Bu nedenle toplumsal katkı çalışmalarımızda şehitlerimizin isimlerini eğitim alanlarında yaşatmaya önem veriyoruz" diyen Uslu, şöyle devam etti: "Niğdeli şehidimiz Yiğitcan Çiğa adına açtığımız kütüphane, okullarda oluşturduğumuz 27'nci eğitim alanı oldu. Öğrencilerimiz burada hem bilgi birikimlerini artıracak hem de manevi gelişimlerini sürdürecek."

İl Milli Eğitim Müdürü Özbek de öğrencileri okuyan, yazan, düşünen ve sorgulayan bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Özbek, "Amacımız çocuklarımızı kitaplarla buluşturmak, kitapların onlara yol arkadaşı olmasını sağlamak ve önlerinde yeni kapılar açmaktır. Şehidimizin adını taşıyan bu yeni nesil kütüphane, öğrencilerimizin ihtiyaçlarına göre hazırlandı" ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Taşpınar ise şehidin adını kütüphaneye vermenin hem onurunu hem de sorumluluğunu taşıdıklarını dile getirerek projeye katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Mektup, radyo programının ardından yazıldı

Projenin başlamasında şehidin öğretmeni Selma Arıcı'nın mektubu belirleyici oldu. Dinlediği bir radyo programından etkilenen Arıcı, kitap bağışı ve kütüphane kurulması yönündeki düşüncelerini mektupla iletti; girişimin ardından proje için çalışmalar başlatıldı.

Şehit öğrencisini anlatırken duygulanan Arıcı, "Yiğitcan hem çok çalışkan hem de çok terbiyeli bir öğrencimdi. Şehit olduğu zaman iki ay kendime gelemedim. Öğrencilerinize emek veriyor, onları bir anne gibi yetiştiriyorsunuz. Yıllardır kitap bağışında bulunmak ve bir kütüphaneye destek olmak istiyordum. Dinlediğim röportajın ardından bir mektup yazdım ve süreç böyle başladı" dedi.

Kendi kitaplarını da kütüphaneye bağışladığını belirten Arıcı, "Toros Koleji de 6 koli kitap gönderdi. Kütüphanedeki kitapların tamamı Mersin'den geldi. Yiğitcan'ın adının burada yaşatılacak olmasından dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.