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Şehit yakınlarını kara listeye aldılar! '29' koduyla işten çıkarıyorlar

Mardin'de HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından 31 Mart'taki seçimlerden bu yana 11’i şehit yakını 300'e yakın işçinin iş akdinin sona erdirildiği öne sürüldü.

05 Temmuz 2019 Cuma 22:42
Şehit yakınlarını kara listeye aldılar! '29' koduyla işten çıkarıyorlar

Ahmet Türk'ün Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden sonra, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve belediyeye bağlı MARSU Genel Müdürlüğünde temizlik personeli, şoför, ziraat teknikeri, mimar, psikolog ve inşaat mühendisi gibi çeşitli görevlerde bulunan, aralarında şehit yakını ve gazilerin de bulunduğu 300'e yakın kişinin işten çıkarıldığı öne sürüldü.

"29" koduyla işten çıkarıyorlar

PKK’lı teröristlerin 1993 yılında Yalım köyüne bağlı Hamzabey mezrasında gerçekleştirdiği, 4’ü çocuk 7 kişinin katledildiği saldırıda yakınlarını kaybeden Şeyhdavut Gökoğlu, yaptığı açıklamada, 2 gün önce kendisinin de bulunduğu 6 işçinin, iş sözleşmesinin ahlak ve iyi niyet hallerine aykırılık nedeniyle feshedilmesi olan "29" koduyla işten atıldığını, bu nedenle işsizlik maaşı hak kazanamadığını, tazminat talep edemediğini savundu.

"Gerekçe göstermediler"

Gökoğlu, seçimin ardından kendilerine baskı uygulandığını, son olarak da 2 gün önce de gerekçe gösterilmeksizin işlerine son verildiğini, işten çıkarılma gerekçesinin kendisine tebliğ edilmediğini iddia etti.

"Ailemizde şehit de gazi de bulunmaktadır. Hep milletimizin, devletimizin yanında olduk. Cumhurbaşkanımız ve Valimiz sayesinde 2018 yılında işe girdik." diyen Gökoğlu, şöyle devam etti:

"Bütün şehit yakınlarını kara listeye alıp iftira atıyorlar"

"HDP gelinceye kadar orada kardeş gibi çalışıyor, halkımıza hizmet ediyorduk. HDP geldiğinden beri, personeli bıktırarak, yıldırarak, iftira atarak, suçlayarak, hakaret ederek türlü türlü nedenlerle, sebepsiz yere işten atmak istediler. Ben ve benim gibi bütün şehit yakınlarını kara listeye alarak, iftara atarak işten çıkardılar. Sözde kurum içinde müdür ve personel ile sorun yaşamışız. Bu bile bize tebliğ edilmedi. Haberimiz olmadan işten çıkarıldık. Görev süresince sürekli baskı uyguladılar. Gelir gelmez tüm araçlarımızı aldılar. Şu an araçları kendi keyfi ve şahsi işlerinde kullanıyorlar. Personeli mağdur etmiş durumdalar."

"İl dışından kişileri işe aldılar"

Çok sayıda kişinin işten çıkarılmasının ardından il dışından kişilerin işe alındığını ileri süren Gökoğlu, şunları söyledi:

"Getirdikleri adamların hepsi dışarıdan. Cumhurbaşkanımızdan ricamız bu meseleyi çözsün. Maddi ve manevi mağduruz. Ahmet Türk kendi yakınlarını ve çevresindeki adamları getirerek personelin başına sorumlu yapıyor. Şehit yakını olanların ya yerlerini değiştiriyorlar ya da hakaret ve iftira ederek işten çıkarıyorlar. Bütün kurumlarına kendi akrabalarını yerleştiriyorlar."

Şeyhdavut Gökoğlu, yasal olarak sonuna kadar haklarını arayacaklarını aktardı.

"PKK yandaşları yerleşecek"

Gökoğlu'nun ağabeyi, 25 yıl önceki terör saldırısında gazi olan, Hamza Bey Mahallesi Muhtarı Hüseyin Gökoğlu da HDP döneminde köylerine hizmet yapılmadığını söyledi.

2012'de Mardin Büyükşehir Belediyesini yine HDP kazandı. O zaman dağdaki terör örgütünün akrabaları geldi, belediyede işe alındı. Türk ve yakınları yine bu dönemde kendi adamlarını daire başkanı olarak işe aldı." ifadelerini kullanan Gökoğlu, şöyle konuştu:

"Ondan sonra şehit yakını olan 11 işçi peş peşe işten çıkarılıyor. Burada amaç işçiler çıkarılacak, PKK yandaşları işe alınacak. Bu haksızlığı kabul etmiyoruz. 1993 yılından beri güvenlik korucusuyum, 2007’den beri de köy muhtarıyım. Devletimizin yanındayız ve bundan gurur duyuyoruz. Ne kadar bedel ödesek azdır."

Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Mustafa Yıldız, bazı personelin farklı sebeplerle işten çıkarıldığının doğru olduğunu belirterek, ancak kimsenin şehit yakını olduğu icin işten çıkarılmadığını savundu.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 22:42
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