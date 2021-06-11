Şehit yakınlarından CHP'li Kılıçdaroğlu ile İP'li Akşener'e 'utanma' çağrısı!

Yeniakit.com.tr

CHP'li Dursun Çiçek'in PKK sevici HDP'lilere bakanlık verilmesi çağrısından sonra, Trükiye'nin dört bir yanından şehit yakınlarının katılımı ile bir video hazırlandı. Videoda PKK terör örgütünün yetim bıraktığı çocukların, dul bıraktığı eşlerinin acıları hatırlatılırken, PKK sevici HDP ile aynı ittifakta buluşanlara tepki gösterildi.

'Allah'tan korkmaya davet ediyoruz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İP Genel Başkanı Meral Akşener'e seslenen 15 Temmuz gazileri ile şehit yakınları, onlara şu çağrıyı yaptı: "Sizi Allah'tan korkmaya, şehit yakınlarından utanmaya davet ediyoruz."

'Bütün paydaşlarımızın devlet yönetiminde görev alması lazım'

Dursun Çiçek'in HDP'lilere bakanlık çıkışından sonra, bir canlı yayında konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sözleri, kamuoyunda, 'HDP'ye bakanlık için yeşil ışık yaktı' şeklinde yorumlanmıştı: "Diğer paydaşlarımızla bir araya gelip oturup konuşmalıyız. Cumhurbaşkanı adayımızla birlikte ittifakı oluşturan bütün partilerin devlet yönetiminde görev alması lazım."