Şehit yakınına "it" demişti! Bülent Gürsoy hakkında karar verildi

Mayıs ayında Şırnak'ta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın cenaze törenine, dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir çelenk göndermiş ve şehidin yakınlarının tepkisi üzerine çelenk bir şehit yakını tarafından kaldırılmıştı.

Olayı, yeni yaşanmış gibi sosyal medya hesabından paylaşan Bülent Gürsoy, çelengi kaldıran şehit yakını hakkında, "İte bak, önemli bir şey yaptığını sanıyor." diyerek hadsiz sözler sarf etti.

Gürsoy'un şehit yakınına yönelik hakareti büyük tepki çekerken İşbir Sentetik Dokuma'dan açıklama gecikmedi. İşbir Holding, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şehit yakınına "it" diyen Bülent Gürsoy'un İşbir Yatak ile ilişkisinin kesildiği duyurdu.

İşbir Yatak'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

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"İşbir Sentetik Dokuma A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden biri olan Bülent Gürsoy’un dün akşam KAP’ta yapılan açıklama ile birlikte şirketimizle olan ilişkisinin kesildiğini kamuoyuna duyururuz."