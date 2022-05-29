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Aktüel Şehit ve gazilerden Diyarbakır annelerine destek!
Aktüel

Şehit ve gazilerden Diyarbakır annelerine destek!

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz'den Diyarbakır Annelerine destek geldi.

Yeniakit Publisher
2022-05-29 15:56:00 -
Şehit ve gazilerden Diyarbakır annelerine destek!

YENİ AKIT  ANKARA

Evlat nöbetinde 1000'inci gününe giren Diyarbakır Annelerine 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz'den destek geldi. Gündüz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Konfederasyon Genel Başkanımız Kıymetli kardeşim Ziya SÖZEN ile birlikte Diyarbakır Annelerinin direnişine destek vermek amacıyla Diyarbakırdayız. Allah’ın İzni ile terör bitecek, PKK diz çökecek, HDP tarihin tozlu raflarında yer alacaktır" ifadelerini kullandı.

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