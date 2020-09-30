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Gündem Şehit Uzman Çavuş Temelli, Kürtçe ağıtlarla uğurlandı
Gündem

Şehit Uzman Çavuş Temelli, Kürtçe ağıtlarla uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerce tuzaklanan mühimmatın patlaması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Temelli, memleketi Mardin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 22:27:00 -
Şehit Uzman Çavuş Temelli, Kürtçe ağıtlarla uğurlandı

Hakkari'de düzenlenen törenin ardından şehit Temelli'nin (23) Türk bayrağına sarılı tabutu, helikopterle Derik ilçesi Kırsal Bozbayır Mahallesi'ne getirildi. Buradaki törende, şehit annesi Adle, babası Ahmet Temelli ve diğer yakınları, Kürtçe ağıt yaktı. İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in okuduğu duanın ardından şehidin cenazesi, helallik alınarak aile mezarlığında toprağa verildi. Törene, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş da katıldı.

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