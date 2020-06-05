Şehit Ümit Demirci Toplantı Salonu hizmete açıldı

Daday Kaymakamlığı tarafından Dadaylı Şehit Jandarma Çavuş Ümit Demirci’nin adına yaptırılan toplantı salonunun açılışı yapıldı.

Şehit annesi 76 yaşındaki Pakize Demirci’nin Kaymakamlık makamına verdiği dilekçeli isteği üzerine başlatılan çalışma sonucunda Hükümet Konağında bulunan ve birçok toplantıya ev sahipliği yapan Daday Kaymakamlık toplantı salonunda başlatılan yapım işi sona erdi.

1988 yılında 20 yaşında iken Muş’ta şehit olan Dadaylı Şehit Jandarma Çavuş Ümit Demirci’nin adı verilen, projesi ve diğer işleri ile bizzat Kaymakam Kemal Balaban’ın ilgilendiği sadece proje üzerinde 30 gün çalışılan toplantı salonu 45 gün süren yapım işlerinin ardından tamamlandı. Cuma namazının ardından Daday Kaymakamlık binasında gerçekleşen toplantı salonunun açılışına korona virüs salgını nedeniyle kısıtlı davetli katılırken, açılış kurdelesini Daday Kaymakamı Kemal Balaban, Şehit Annesi Pakize Demirci, Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, Kastamonu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Savaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkanı Berat Satıoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkan Yardımcısı Hüseyin Mahmutoğlu tarafından kesildi.

Daday İlçe Müftüsü İsmail Çakır, açılış öncesinde dua etti. Açılışın ardından duvarlarında şehit oğlunun gençlik ve askerlik resimlerinin bulunduğu toplantı salonunu gezen 76 yaşındaki Pakize Demirci, duygusal anlar yaşadı. Açılışa protokol üyelerinin yanı sıra, birçok kurum müdürü, siyasi parti temsilcileri ve gazilerde katılırken, şehit annesi tarafından katılımcılara ikramda bulunuldu.