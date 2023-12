Şehit Teğmenin evinden Kandil’le iş tutan CHP’ye mesaj: Siz ‘DEM’lenirken biz şehit verdik

Kanlı terör örgütü PKK’nın saldırılarıyla 12 askerimizi şehit verdiğimiz gün TBMM’de terörün kınanmasına yönelik ortak bildiriye PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti ile birlikte imza koymayan CHP’ye ve şehit ailelerine hakaret eden Can Ataklı gibi bozgunculara öfke büyüyor.

Gazeteci bozuntusu Can Ataklı’nın şehit babasına hakaretini hiçbir şekilde kabullenmelerinin mümkün olmadığını belirten İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Zeki Dilmen, “Benim şehidimin ailesine, anasına, babasına ‘lan’ demeye hakkı yok. Eğer o evinde, koltuğunda rahat bir şekilde oturabiliyorsa bu şehitlerimizin gazilerimizin kanıyla canıyla vatanımızı savunması sayesindedir. Sözde basın mensubu, yazar olacak bir de. Böyle bir hakaret olamaz. Bir şehit babasına böyle hakaret nasıl edilebilir? Can Ataklı’yı da şehitlerimize, gazilerimize, askerlerimize hakaret eden herkesi de şiddetle kınıyoruz. Yazıklar olsun” dedi.

Sonucuna katlanırlar

Sözde Cumhuriyet’i kurmakla övünen CHP’nin şehit verdiğimiz gün bölücü örgütün uzantısı partiyle birlikte kınama mesajına imza koymaktan kaçınmasının da kendilerini son derece rahatsız ettiğini vurgulayan Dilmen, “CHP Cumhuriyeti kuran parti olmaktan, bu ülkeyi bölmeye çalışanların değirmenine su taşıyan bir partiye dönüşmüştür. Kendi kendilerini açık ettiler. Sandıkta da sonucuna katlanırlar” dedi.

CHP’de değişen tek şey genel başkan oldu

1995 yılında Mardin Savur Osmancık Kırsalı’nda şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Abdurrahman Uçaş’ın kardeşi Suna Arslan isi şunları söyledi: “Ağabeyim 28 yıl önce şehit oldu. Ama acısı dünkü gibi taze. Ateş düştüğü yeri yakar. Ülkemizi, askerimizi, vatanımızı sevmeyenler gitsin başka yerde yaşasın. Benim oğlum asker, damadım asker, kardeşim polis. Ağabeyim şehit. Bizler uyurken çocuklarımız soğukta nöbet tutuyor. Benim oğlum ayazda nöbet tutuyor şu anda. Ben şehit analarının acısını çok iyi anlıyorum. Görüyorsunuz şehitlerimizin evlerini. Hepsi fakir çocukları. Ben o atıp tutanların, Türkiye’yi yerden yere vuranların çocuklarını hiç görmedim oralarda. Onların çocukları yurt dışında lüks otellerde tatil yaparken bizim çocuklarımız vatan millet uğruna çatışmalara giriyor, ülkemizi koruyor. Böyle bir ortamda, terör örgütü uzantısı siyasi partilerin Meclis’te yer almasına, tüyü bitmemiş yetim hakkından maaşlarını alan milletvekillerinin benim askerimin, şehidimin arkasından atıp tutmasına razı değilim. CHP’de değişen sadece başkanı oldu. Yerine gelen öncekini arattı. Bir de Atatürk’ün partisi olduklarını söylüyorlar. Cumhuriyeti kurduklarını söylüyorlar. Bunlar bu ülkenin partisi değil, PKK’nın partisi. Yeter artık şehitlerimizin aziz hatırasını daha fazla incitmesinler.”

Tahammülümüz kalmadı

1993 yılında Şırnak’ta şehit olan Er İsmail Dokuz’un kardeşi Şehit İsmail Dokuz’un kardeşi Bünyamin Dokuz da, “Benim ağabeyim gezici timde görevliydi. Bu vatanı savunurken şehit oldu. Bu vatan benim ağabeyim ve nice şehitlerin kanlarıyla sulandı. Allah bütün şehitlerimizden razı olsun. Gerek Meclis çatısı altında bulunan bazı partiler, gerekse medyada, sosyal medyada ahkam kesen çeşitli isimler şehitlerimize, şehit yakınlarına hakaret edebiliyorlar. Bu tür hakaretler ve bölücü, bozguncu söylemler bizleri yaralıyor, incitiyor. Bu vatan hepimizin. Herkesin aklını başına alıp düşünmesi lazım. Başka Türkiye yok. Şehitlerimizin hatırasına saygısızlığa tahammülümüz yok” ifadelerini kullandı.

Tunç: 55 kişiye soruşturma açıldı

Ankara’da katıldığı “Yargı Reformu Strateji ve İnsan Hakları Eylem Planı” toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Gazeteci Can Ataklı’nın şehit babasına hakaretine ilişkin “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, anında soruşturma başlattı. Sadece bu konuda değil, sosyal medyada da şehit ailelerimize ve şehitlerimize yönelik, özellikle terör propagandası yapan, suçu ve suçluyu öven kişiler noktasında tespitler ve soruşturmalar var. Şu ana kadar 55 kişi hakkında 15 ilde açılan soruşturmalar var. 3’ü tutuklandı. Şu anda 1’isi de gözaltında” dedi. Tunç, Meclis’teki DEM milletvekillerinin terör örgütü elebaşı için özgürlük çağrısı ve Türk milletini tehdit ettiği konuşmaların sorulması üzerine “Devletimizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik teşebbüslere kesinlikle müsaade etmiyoruz. Mecliste çok sayıda dokunulmazlık dosyası var. 800 dokunulmazlık dosyasının büyük bölümü terör propagandasıyla ilgili” cevabını verdi.

