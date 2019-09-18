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Şehit Prof. Dr İlhan VARANK Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aşure etkinliği yapıldı

Sancaktepe Şehit Prof. Dr İlhan VARANK Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geleneksel aşure günü etkinliği düzenlendi.

18 Eylül 2019 Çarşamba 18:13

Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da aşure günü etkinliği yapıldı.

Muharrem ayı nedeniyle, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen aşure günü etkinliğine, Başhekim Doç. Dr. Nurettin Yiyit, hastane yönetimi, hekim ve sağlık çalışanlarının yanı sıra hasta ve hasta yakınları da katıldı. 

Hastalığı sebebiyle etkinliğe katılamayan hasta ve hasta yakınları unutulmazken odalara aşure ikramında bulunuldu.

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 18:13
  1. Şehit Prof. Dr İlhan VARANK Eğitim ve Araştırma Hastanesi'

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