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Şehit polisin cenazesi törenle memleketine uğurlandı

Denizli'de görev başında olduğu sırada alkollü sürücünün kullandığı otomobilin polis ekip otosuna çarpmasıyla ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Yücel Başpınar (49) için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törenin ardından şehit polisin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'a uğurlandı.

15 Ekim 2019 Salı 12:54
Şehit polisin cenazesi törenle memleketine uğurlandı

Pamukkale ilçesi, Siteler mahallesi Barbaros caddesi'nde, 13 Ekim'de saat 03.00 sıralarında devriye görevi yapan Süleyman Topaloğlu yönetimindeki 20 A 7551 plakalı polis ekip otosuna, 1.33 promil alkollü olduğu belirlenen Aykut Memiş yönetimindeki 20 DM 567 plakalı otomobil, kavşakta sağ yan tarafından çarptı. Kazada polis memurları Süleyman Topaloğlu ve Yücel Başpınar ile alkollü sürücü Aykut Memiş yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan evli, 2 çocuk babası polis memuru Yücel Başpınar, doktorların müdahalesine rağmen dün saat 23.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Şehit polis memuru Yücel Başpınar için, bugün Denizli  İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Şehit polis memuru Başpınar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, meslektaşlarının omzunda taşınarak törenin yapılacağı alana getirildi. Törene şehit polis Başpınar'ın eşi Semiha Başpınar, oğlu Yunus Emre Başpınar ve kızı Merve Başpınar, Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, 11. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, polis müdürleri ve çok sayıda polis memuru katıldı

Törende, Başpınar'ın özgeçmişinin okunmasının ardından konuşan Denizli İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, polisliğin ölümle burun buruna olan bir meslek olduğunu belirterek, "Maalesef bunun acı bir örneğini yaşıyoruz. Trafikte kaybettiğimiz canların sayısı terörden kaybettiğimizden çok daha fazla. Kazanın oluş şeklinde, ekiplerimizin olay yerine giderken hareket tarzları konusunda çok fazla ders çıkarmamız gerektirecek şeyler var. Şehidimizin yeri cennettir. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Törende şehit polisin eşi Semiha Başpınar, oğlu Yunus Emre Başpınar ve kızı Merve Başpınar, gözyaşı döktü. Şehidin eşi ve çocuklarını polisler teselli etmeye çalıştı. Merve Başpınar, törende sık sık eliyle babasının tabutu başındaki fotoğrafını okşadı. Törenin sonunda Başpınar'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'a gönderildi. Başpınar'ın, buradaki İmaret Camisi'nde ikindide kılınacak cenaze namazının ardından Bayraktepe Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 12:54
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