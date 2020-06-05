  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Şehit polis Şerife Özden Kalmış adına Afrika'da su kuyusu açılacak

Yeniakit Publisher
2020-06-05 13:23:07 -
Şehit polis Şerife Özden Kalmış adına Afrika'da su kuyusu açılacak

KASTAMONU (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen terör saldırısında şehit düşen 4 aylık hamile polis memuru Şerife Özden Kalmış adına Afrika'da su kuyusu açılacak.

Mardin'de 2016 yılında düzenlenen terör saldırısında karnındaki 4 aylık bebeğiyle şehit düşen polis memuru Şerife Özden Kalmış adına Deniz Feneri Derneği Kastamonu İl Temsilciliğince su kuyusu açtırılması kararlaştırıldı.

Deniz Feneri Derneği Kastamonu İl Temsilcisi Halit Bitkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, dernek olarak açacakları 27'nci su kuyusuna Kalmış'ın adının verileceğini söyledi.

Kalmış'ın vasiyeti üzerine Araç ilçesi Sarpun köyünde toprağa verildiğini hatırlatan Bitkin, şehide vefa olarak Kamerun'un susuz bir köyünde su kuyusu açmayı planladıklarını belirtti.

Bitkin, bunun için yardım kampanyası başlattıklarını dile getirerek, vatandaşlardan destek beklediklerini ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı