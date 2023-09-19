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Yaşam Şehit polis Hakan Yorulmaz'ın babası: FETÖ'cülerin tapeleri çıktıkça insanın kanı donuyor!
Yaşam

Şehit polis Hakan Yorulmaz'ın babası: FETÖ'cülerin tapeleri çıktıkça insanın kanı donuyor!

Yeniakit Publisher
2023-09-19 15:26:00 -
Şehit polis Hakan Yorulmaz'ın babası: FETÖ'cülerin tapeleri çıktıkça insanın kanı donuyor!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından düzenlenen 15 Temmuz darbe girişiminde doğum gününde şehit düşen Özel Harekat polisi Hakan Yorulmaz'ın babası İsmail Yorulmaz, "'Hedefi vur, eline sağlık, orayı bombaladın' şeklinde o tapeler çıktıkça insanın kanı donuyor" dedi.

Kırıkkale'de Gaziler Günü nedeniyle şehitlikte tören düzenlendi. Törende saygı atışının ardından İstiklal Marşı okunarak, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Yapılan dua sonrası Vali Mehmet Makas, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak, sohbet ettikleri ailelerine de başsağlığı diledi. Protokol üyeleri, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda doğum gününde şehit olan Özel Harekat polisi Hakan Yorulmaz'ın kabrini de ziyaret ederek, anne Hamide ve baba İsmail Yorulmaz'a başsağlığı diledi.

"İnsanın kanı donuyor"

Şehit babası İsmail Yorulmaz, "'Hedefi vur, eline sağlık, orayı bombaladın' şeklinde o tapeler çıktıkça insanın kanı donuyor" dedi.

Şehit annesi Hamide Yorulmaz da, katıldığı duruşmada meslekten ihraç edilen FETÖ'cü uzman çavuşların yaptığı hareketlerin hiç hoşuna gitmediğini ifade ederek, gözyaşlarını tutamadı.

Şeref defterini imzalayan Vali Mehmet Makas, aziz şehitler ve kahraman gazilerin emaneti olan kutsal vatan topraklarına ebediyen sahip çıkmak ve yaşatmak ülküsü uğrunda milli birlik ve kardeşliği her zamankinden daha fazla perçinlemek gerektiğini belirtti.
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