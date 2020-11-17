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Aktüel Şehit Piyade Teğmen Burhan Sönmez son yolculuğuna uğurlandı
Aktüel

Şehit Piyade Teğmen Burhan Sönmez son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 13:27:35 -
Şehit Piyade Teğmen Burhan Sönmez son yolculuğuna uğurlandı

KAYSERİ (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesi Irak sınır hattında, teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek amacıyla girdiği Habur Çayı'nda suya kapılan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Burhan Sönmez (29), memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Sönmez'in Türk bayrağına sarılı naaşı, merkez Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Kıvılcım Sokak'ta bulunan babaevinde helallik alınmasının ardından törenin yapılacağı Kalem Kırdı Camisi'ne getirildi.

Şehidin 3 ay önce evlendiği eşi Tuğba Sarı, annesi Hatice, babası Mehmet Sönmez ile kardeşleri tabuta sarılarak, gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı namazın ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri tören mangasınca omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Şehidin cenazesi Kartal Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.


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