Şehit öğretmenler unutulmuyor

TRABZON (AA) - TUĞBA YARDIMCI - Bölücü terör örgütü PKK tarafından katledilen Necmettin Yılmaz, Şenay Aybüke Yalçın, Neşe Alten, Ayşe ve Numan Konakçı, Yasemin ve Bayram Tekin'in de aralarında bulunduğu şehit öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde unutulmuyor.

Türkiye'nin huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik yıllardır saldırılar düzenleyen eli kanlı terör örgütü PKK, güvenlik güçlerinin yanı sıra sivilleri de hedef alıyor. Terör örgütü, hain saldırılarında çok sayıda öğretmeni de şehit etti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, terör örgütü PKK mensuplarınca 9 Haziran 2017'de 22 yaşında Batman'ın Kozluk ilçesinde şehit edildi.

Dönemin Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden Yalçın ağır yaralandı. Yalçın, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit düştü.

- Necmettin öğretmeni kaçırıp katlettiler

Sınıf öğretmeni 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz ise 16 Haziran 2017'de yaz tatilini geçirmek için görev yeri Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesine dönerken PKK'lı teröristlerce Tunceli-Erzincan kara yolunun Pülümür ilçesi kesiminde aracı yakıldıktan sonra kaçırıldı.

Teröristlerce katledilen Necmettin öğretmenin naaşı, 12 Temmuz 2017'de Tunceli'deki Pülümür Çayı'nda bulundu. Necmettin Yılmaz'ın cenazesi, 16 Temmuz 2017'de Gümüşhane'de toprağa verildi.

- Neşe öğretmen babası ile şehit düştü

Öğretmen babası Hasan Alten'i örnek alarak öğretmen olan Neşe Alten de şehit öğretmenler arasında bulunuyor.

Neşe Alten, görev yeri Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde PKK'lı teröristlerce 26 Ekim 1993'te babasıyla şehit edildi.

- Öğretmen çift şehit edildi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Babahaki Köyü İlköğretim Okulu'nda görev yapan Numan ve Ayşe Konakçı çifti, 26 Ekim 1993'te şehit edildi.

Bir kız çocuğu babası öğretmen Numan Konakçı'nın adı memleketi Denizli'nin Tavas ilçesindeki Hırka Köy İlkokulu'nda, öğretmen Ayşe Konakçı'nın adı ise aynı ilçeye bağlı Ulukent'te bir ilköğretim okulunda yaşatılıyor.

- Tekin ailesi katledildi

Terör örgütü PKK mensupları, Bitlis'in Düzköy Erikli Köyü İlkokulunda öğretmen olan Yasemin Tekin, Düzköy Erikli Köyü Ortaokulunda görev yapan eşi Bayram Tekin ve küçük kızları Betül'ü 25 Ekim 1993'te şehit etti.

İkinci çocuğuna hamile olan şehit öğretmen Yasemin Tekin'in adı Bitlis'in Tatvan ilçesindeki bir okula verildi.

- Eli kanlı teröristlerce aynı gün 6 öğretmen şehit edildi

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde terör örgütü üyeleri, 11 Eylül 1994'te 6 öğretmeni şehit etti.

Öğretmenler Rüstem Şen, Metin Kaynar, Ali İhsan Çetinkaya, Mustafa Karınca, Buminhan Temizkan ve Vedat İnan, okul lojmanında şehit edildi.

- Şehit öğretmenler

Milli Eğitim Bakanlığının sitesinde yer alan bilgilere göre, PKK'nın katlettiği eğitimcilerin de aralarında bulunduğu şehit öğretmenlerin şehadet tarihi, şehit oldukları yer ve isimleri şöyle:

11.05.1917-Irak Abdülkerim USTA

31.10.1917-Filistin Mahmut KARABEKİROĞULLARI

20.09.1918-Filistin Süleyman öğretmen

23.12.1930-Menemen Mustafa Fehmi KUBİLAY

26.06.1979-Gaziantep Mehmet SAYGIGÜDER

14.01.1980-İstanbul Recep ÇAKIR

7.04.1980-Ağrı Nevzat DEMİRCİ

28.05.1980-Batman Fevzi ATEŞ

2.06.1980-İstanbul Ali İNCEKARA

5.07.1980-Adana Ergün EROL GÜRSESOĞLU

15.05.1987-Mazgirt İsa KARAASLAN

21.05.1987-Diyarbakır Asım ÖZDEN

25.05.1987-Mardin Aydın ACUN

4.11.1987-Diyarbakır Tahir CİVİL

12.11.1987-Şırnak Şenol AKAR

11.01.1988-Mardin Adem AKDENİZ

12.03.1988-Batman Hüseyin AYDEMİR

25.03.1988-Mardin Muhammed YILDIZ

12.04.1988-Tunceli Lokman ÇEKER

15.04.1988-Tunceli Ali BOŞGELMEZ

23.04.1988-Tunceli Mustafa ÇAĞLAR

5.11.1988-Mardin Mithat EREN

5.11.1988-Mardin Nuri ÖZTÜRK

4.12.1988-Batman Sezgin YOLCU

6.09.1989-Siirt Mehmet KAPUSUZ

6.09.1989-Siirt Çevik Ersin TEMEL

6.09.1989-Siirt Durmuş GÜÇLÜ

17.10.1989-Mardin Fasih SÖĞÜT

28.03.1990-Kahramanmaraş Hanifi ÇAKALLIOĞLU

14.04.1990-Elazığ Ahmet BEKAR

14.04.1990-Elazığ İzzet YÜKSEL

3.09.1990-Muş Ertan SEVİM

19.09.1990-Kars Ali KARAOĞLAN

7.11.1990-G.antep Mehmet GEZER

20.10.1991-Mardin Abdulkadir UĞURLU

17.11.1991-Tunceli Esma KARADOĞAN

6.01.1992-Mardin İbrahim KIZMAZ

19.03.1992-Mardin Orhan GÖK

23.03.1992-Diyarbakır Mehmet GEREN

29.04.1992-Iğdır Şevki AKGÜN

4.05.1992-Erzurum İlyas ACAR

20.05.1992-Diyarbakır Orhan KORKMAZ

5.06.1992-Mardin Seydo AYDOĞAN

13.08.1992-Diyarbakır Elif LİVAN

23.08.1992-Diyarbakır Ramazan ERGİ

29.08.1992-Adana Abdurrahman TANER

16.09.1992-Diyarbakır Engin EKER

6.10.1992-Mardin Abdulvahap YERSİZ

11.11.1992-Diyarbakır Emin AYDIN

11.11.1992-Diyarbakır Vural AKDENİZ

22.11.1992-Diyarbakır M.Mehdi ŞANLI

6.12.1992-Diyarbakır Mehmet Emin ÖZDEN

6.12.1992-Diyarbakır Ahmet KOPARAN

3.01.1993-Bitlis Halis ŞİŞMAN

13.01.1993-Diyarbakır Zübeyr AKKOÇ

13.01.1993-Diyarbakır Ramazan Aydın BİLGE

18.02.1993-Mardin Ertuğrul ALPTEKİN

22.02.1993-Siirt İsmail ÇELİK

19.04.1993-Diyarbakır Alihan HAN

24.05.1993-Bingöl Abdullah KARA

24.05.1993-Bingöl Mehmet BİROL

24.05.1993-Elazığ Birol İrfan AŞKAR

10.06.1993-Batman Ali Rıza PEKGÖZ

11.06.1993-Diyarbakır Nuriye AK

21.06.1993-Tunceli Nevzat AKDEMİR

23.06.1993-Tunceli Hamza ÇETİN

23.06.1993-Tunceli Erkan AYDIN

24.06.1993-Bingöl Selahattın AYSAN

5.08.1993-Diyarbakır M.Mecit YALÇIN

7.09.1993-Diyarbakır Osman ÇİÇEK



16.09.1993-Tunceli Ayhan KURAL



21.09.1993-Diyarbakır Ali Şahap SALIK



29.09.1993-Şanlıurfa Gürez ŞİMŞEK



29.09.1993-Şanlıurfa Zeki ŞENOĞLU



6.10.1993-Tunceli Nurgül (KALE) ALADAĞ



6.10.1993-Tunceli Bayram ALADAĞ



7.10.1993-Tunceli Taşkın SENGER



7.10.1993-Tunceli Orhan BAKIŞ



7.10.1993-Tunceli Fevzi KATAR



7.10.1993-Tunceli Ünal ATLI



22.10.1993-Diyarbakır Ethem YAŞAR



22.10.1993-Diyarbakır A.Nurettin SOYER



22.10.1993-Diyarbakır Ali YILDIRIM



22.10.1993-Diyarbakır Hüseyin YAVUZ



24.10.1993-Diyarbakır Zeki SAVRUK



25.10.1993-Van Mehmet İZDAL



25.10.1993-Bitlis Abdurrahman Nafiz ÖZBAĞRIAÇIK



25.10.1993-Bitlis Ergin KOMUT



25.10.1993-Diyarbakır Fatih TEKİN



25.10.1993-Diyarbakır Mehmet FİDAN



25.10.1993-Bitlis Yasemin TEKİN



25.10.1993-Diyarbakır Sezgin KEÇECİ



25.10.1993-Bitlis Bayram TEKİN



26.10.1993-Diyarbakır Ayşe KONAKÇI



26.10.1993-Diyarbakır Numan KONAKÇI



26.10.1993-Diyarbakır Neşe ALTEN



16.11.1993-Diyarbakır Kemal SERT



21.11.1993-Tunceli Zafer ÖZDENİZ



21.11.1993-Tunceli Halil KANDEMİR



29.12.1993-Diyarbakır Mehmet DAYAN



1.01.1994-Elazığ Nahit ERGENE



22.02.1994-Şırnak Mustafa BOZ



1.03.1994-Diyarbakır Hasan AKAN



7.04.1994-Diyarbakır M.Ali DURAK



20.04.1994-Tunceli Metin GENÇDAL



29.04.1994-Diyarbakır Recep OYUR



29.04.1994-Batman Erkan ÖZCAN



17.05.1994-Batman Sıtkı ABDİOĞLU



3.06.1994-Diyarbakır Kemal GÖÇER



5.06.1994-Diyarbakır M.Nuri DEMİRALP



11.09.1994-Tunceli Rüstem ŞEN



11.09.1994-Tunceli Metin KAYNAR



11.09.1994-Tunceli Ali İhsan ÇETİNKAYA



11.09.1994-Tunceli Mustafa KARINCA



11.09.1994-Tunceli Buminhan TEMİZKAN



11.09.1994-Tunceli Vedat İNAN



15.09.1994-Diyarbakır M.Şirin GÖKDERE



17.09.1994-Tunceli Atilla AYDOĞDU



23.09.1994-Batman Adnan TUNCA



23.09.1994-Batman Mustafa GÜMÜŞ



28.09.1994-Ağrı Sait KORKMAZ



8.10.1994-Van Hayati KAPUKAYA



11.10.1994-Erzurum Ersoy YORULMAZ



11.10.1994-Erzurum Ragip KÖSE



11.10.1994-Erzurum Nurullah SARAÇ



11.10.1994-Erzurum Ali BULUT



5.11.1994-Mardin Erol ERCAN



5.11.1994-Mardin Ali YILDIZ



5.11.1994-Mardin Mehmet Zeki ÖDÜK



5.11.1994-Mardin Mahmut ÇATALKAYA



25.05.1995-Batman Şeyho KURTULMUŞ



26.09.1995-Diyarbakır Necati ÇİÇEK



2.10.1995-Şırnak Hamza Halit SÜLÜN



12.10.1995-Sivas Hüseyin KOCABAŞ



30.10.1995-Mardin Gürkan ARITÜRK



30.10.1995-Mardin Ökkeş KAYA



22.04.1996-Kahramanmaraş Hacı Ömer SERİN



22.04.1996-Kahramanmaraş Nurettin ASLAN

22.04.1996-Kahramanmaraş Aydın YILMAZ



23.04.1996-Kahramanmaraş Nurettin ARSLAN



22.06.1996-Diyarbakır Aynur SARI



1.10.1996-Diyarbakır Nesrin ÜNÜGÜR



1.10.1996-Diyarbakır Cuma İBİŞ



1.10.1996-Diyarbakır Mustafa Saadettin KÜÇÜK



1.10.1996-Diyarbakır Uğur GÖREN



12.02.1997-Batman Bülent AY



1.09.1997-Diyarbakır Lütfi ÖLMEZ



9.10.1997-Mersin Mustafa ÖZKAN



15.07.1998-Hakkari Erhan ÇAKMAK



4.09.2011-Tunceli Dilay KERMAN



16.07.2016-Ankara Yusuf ELİTAŞ



9.06.2017-Batman Şenay Aybüke YALÇIN



12.07.2017-Tunceli Necmettin YILMAZ



