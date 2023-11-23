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Aktüel Şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın bağlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan’a emanet
Aktüel

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın bağlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan’a emanet

Yeniakit Publisher
2023-11-23 23:15:00 -
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın bağlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan’a emanet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK tarafından 2017 yılında şehit edilen Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın hayat hikayesini anlatan "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" adlı film galasına katıldı. Şehit Şenay Aybüke Yalçın’ın kullandığı bağlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK tarafından 2017 yılında şehit edilen Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın hayat hikayesini anlatan "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" adlı film galasına katıldı. Şehit Şenay Aybüke Yalçın’ın kullandığı bağlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın hayatını beyaz perdeye aktaran "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filminin galasına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, film gösteriminin ardından şehit öğretmenin babası Sadık Yalçın ve annesi Zehra Yalçın ile sohbet etti. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın kullandığı bağlamayı babasının elinden öperek aldı. Eşi Emine Erdoğan ile birlikte şehit aileleriyle kucaklaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan duygusal anlar yaşadı.
Filmin sonunda şehidin annesi Zehra, babası Sadık ve kardeşi Aybars Yalçın’ın yanı sıra filmde adı geçen 10 Kasım’da Mardin’de PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen alçak saldırıda yaralanarak tedavi gördüğü hastanede 11 Kasım 2016’da şehit olan Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk’ün eşi Ayşegül Safitürk ve şehit Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu’nun babası ve annesi de sahneye çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile kısa bir sohbet gerçekleştirdikten sonra Emine Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitlerin ailelerine sarıldı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı ise Emine Erdoğan’a Aybüke öğretmenin simge fotoğrafındaki sembolik kırmızı yazmaya bağlı minyatür bağlama hediye etti. Şehit öğretmenin hayatını anlatan film 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde gösterime giriyor.

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