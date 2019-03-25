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Şehit Muhsin Yazıcıoğlu kimdir?

Bugün Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı ve Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 10. sene-i devriyesi. 1954 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesinde dünyaya gelen ve 2009 yılında geçirdiği şaibeli bir helikopter kazası sonucu şehit edilen Muhsin Yazıcıoğlu, bugün hakkında en çok arama yapılan isimlerin başında geliyor. Peki, Muhsin Yazıcıoğlu kimdir? Muhsin Yazıcıoğlu nereli? Muhsin Yazıcıoğlu hangi görevlerde bulundu? İşte Şehit Yazıcıoğlu'nun hayatına dair tüm detaylar...

25 Mart 2019 Pazartesi 03:26
Şehit Muhsin Yazıcıoğlu kimdir?

Bugün Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı ve Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 10. sene-i devriyesi. 1954 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesinde dünyaya gelen ve 2009 yılında geçirdiği şaibeli bir helikopter kazası sonucu şehit edilen Muhsin Yazıcıoğlu, bugün hakkında en çok arama yapılan isimlerin başında geliyor. Peki, Muhsin Yazıcıoğlu kimdir? Muhsin Yazıcıoğlu nereli? Muhsin Yazıcıoğlu hangi görevlerde bulundu? İşte Şehit Yazıcıoğlu'nun hayatına dair tüm detaylar...

Şehit Muhsin Yazıcıoğlu kimdir?

Çiftçi bir ailenin çocuğu olan Muhsin Yazıcıoğlu, 31 Aralık 1954 tarihinde Sivas’ın Şarkışla ilçesinin Elmalı köyünde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nden mezun oldu. Bu dönemde çeşitli siyasi çalışmalar içerisinde bulundu. 1968 yılında da Şarkışla'da Genç Ülkücüler Hareketi'ne katıldı. 1978’de de Ülkücü Gençlik Derneği’nin kurucu genel başkanı oldu. 1980 yılına kadar da Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkan müşavirliği vazifesini yürüttü. 12 Eylül 1980’de yapılan askeri darbenin ardından da tutuklanarak Mamak Cezaevi’ne gönderildi.

Tahliye olduktan sonra da Sosyal Güvenlik ve Eğitim Vakfı’nın başkanlığını yaptı. 1987 yılında da arkadaşlarıyla birlikte Milliyetçi Çalışma Partisi'ne (MÇP) katılarak siyasete atıldı. 1991 senesinde yapılan genel seçimlerde de Sivas’tan milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 1992'de de MÇP'den ayrılarak Büyük Birlik Partisi'ni kurdu. ve genel başkanlığa seçildi. 1995 ile 2007'de yapılan seçimlerde de yeniden Sivas milletvekili oldu. Muhsin Yazıcıoğlu 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde meydana gelen helikopter kazası sonucu yaşamını yitirdi. Cenazesi Mehmet Akif Ersoy müzesi olarak kullanılan dergahın bahçesinde toprağa verildi. Törene 700.000'den fazla insan katılmıştır.

Helikopter kazası

Muhsin Yazıcıoğlu'nun içinde bulunduğu helikopter Kahramanmaraş'tan Yozgat-Yerköy mitingine giderken bilinmeyen bir sebepten dolayı düşmüştür. Kaza'nın ardından İHA muhabiri İsmail Güneş 112 Acil Servisi aramıştır. Bu konuşmada bacağının kırık olduğunu, helikopterde bulunanlardan sadece BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ'ın yaşadığını, Yazıcıoğlu'nu göremediğini söylemiştir. Olayın ardından aracın enkazı 48 saat sonra bulunmuştur. 

Kaza ile ilgili iddialar

- 25 Mart 2009 tarihinde, meydana gelen kazadan sonra ortaya atılan suikast iddialarını araştırılması için 02 Şubat 2010 tarihinde pek çok siyasi ismin önergesiyle Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

- Olay halen daha Kahramanmaraş Özel Yetkili Savcılığı tarafından araştırılmaktadır. 

- 6 Ocak 2014 tarihinde Aksiyon dergisinin 996. sayısında Muhsin Yazıcıoğlu ve beş arkadaşını taşıyan helikopterin düşme nedeninin karbonmonoksit olabileceğine ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

Abdullah Gül'ün talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu olayı incelemeye almış ve 21 Ocak 2011 tarihinde de raporunu açıklamıştır.

- 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen askeri darbenin ardından yakalanan FETÖ subayı Aydın Özsıcak'ın helikopter kazasında yer alması bu iddiaları güçlendirmiştir. 

MuhsinYazıcıoğlu sözleri

- Namlusunu millete çeviren tanka selam durmam.

- Benim adım Muhsin Yazıcıoğlu! Bana baskı sökmez! Bizim Allah’tan başka kimseden korkumuz yok.

- Erkek olmak alın yazısı olsa da her kula nasip olmaz.

- Zulüm Azrail olsa da hep Hakk’ı tutacağım. Mukaddes, davalarda ölüm bile güzeldir.

- Bu ülkede dürüst olmak başa beladır ama o bela başımızın tacıdır.

- İki saniye sonrasına garantimiz olmayan bir hayatımız için fırıldak olmaya gerek yok.

- Haksız bir davada zirve olmaktansa, haklı bir davada zerre olmayı tercih ederim.

- Haksız bir dava uğruna sultanlık yapacağıma, gerekirse haklı davada tek başıma yürüyeceğimi söylüyorum.

- Bir elinde Bilgisayar, Bir elinde KUR’AN olsun.

- Ben Avrupa Birliği kapısında zorlanan, aşağılanan Türkiye istemiyorum. Ben kendi medeniyetimle olurum. Ben yeniden Tük-İslam medeniyetinin inşaatını istiyorum.

- Ölüm inançsız insanlar için korkunç bir sondur ama inananlar için ne kadar zevkli bir başlangıçtır!

- Ben Türk’üm, Türk esir olmaz. Ben Türk’üm, Türk devletsiz olmaz. Ben Türk’üm, Türk bayraksız olmaz. Ben Türk’üm, Türk ezansız olmaz. Ben Türk’üm, Türk hürriyetsiz olmaz.

- Bu adama haddi bildirilmelidir. Kedisini bile vermezmiş. Kürt, bizim kardeşimiz, soydaşımız, Candaş’ımız. Kürdün kedisi de, keçisi de, kendisi de Türk milleti için değerlidir. Barzani’den bizim isteğimiz, kedi değildir, PKK elebaşlarıdır.

- Güne güIümserken papatyaIar, DuaIar gibi yükseIir ümitIerim

- Haksız bir dava uğruna sultanlık yapacağıma, gerekirse haklı davada tek başıma yürüyeceğimi söylüyorum. 

- Bizim çocukları kitap okumak sıkar. O yüzden fikri tartışmalarda biraz zayıf kalırlar. Ama kavga var dersen, Ayrancı'dan Kızılay'a koşa koşa gelirler! 

 Evet adım Muhsin Yazıcıoğlu, bende ve arkadaşlarımda döneklik olmaz. Biz inandığımızı yaptık. İnandığımızı yapmaya devam ediyoruz. 

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 03:26
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