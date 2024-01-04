  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ünlü süpermarket iflas etti edecek! Şubelerini bir bir kapatmaya başladı

Son dakika! İran'daki kanlı saldırıyı onlar üstlendi

Memur ve memur emeklisi yüzde 49.25, işçi ve Bağkur emeklileri ise: yüzde 37.57 zam gelecek! Önemli şartları

241 1 ve Sınıf 3 elektrikli araç teslim etti! Birçok fazla ülke piyasasına servis edildi, herkes şok geçirdi!

Katar'dan İsrail'e ayar

İngiltere'de dünya devi şirketten Türkiye kararı! Satın almak istiyor!

Seçil Erzan’ın kırık telefon ve sim kartı incelendi: Yumurtadan Fulya Terim çıktı

Emeklilerini Türkiye’ye itelemeye çalışıyorlardı! O ülke 'kelepir' diyerek Türkiye'yi yine tavsiye etti

Japonya'daki uçak kazası olayı ülkede sosyal medyayı salladı!Yolcu uçağında bulunan herkesin aklındaki soru: Giriş izni yokmuş

Başkan Yaşar Baş'tan Ali Koç'a hodri meydan: Göreceğiz senin Atatürkçülüğünü!
Gündem Şehit lider Aruri tekbirlerle son yolculuğuna uğurlandı!
Gündem

Şehit lider Aruri tekbirlerle son yolculuğuna uğurlandı!

Yeniakit Publisher
2024-01-04 23:45:00 - 2024-01-04 23:48:07

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden şehit Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri ve 6 Hamas üyesi tekbirlerle son yolculuklarına uğurlandı.

Lübnan'daki saldırıda şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri ve 6 Hamas üyesi için cenaze töreni düzenledi.

El Aruri ve Hamas üyeleri, Beyrut’taki Şatila Mülteci Kampı’nın dışındaki mezarlıkta toprağa verildi. Cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.

Şehadeti arzuluyordu!

57 yaşındaki El Aruri, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin yardımcısı ve Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın kurucularından biriydi. İsrail hapishanesinde 15 yıl geçirdikten sonra Lübnan'da yaşıyordu. Savaşın başladığı 7 Ekim'den önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, El Aruri’yi öldürmekle tehdit etmişti.

Aruri, Hamas'ın Gazze'deki savaş sona ermeden esir takası anlaşmasının görüşülmeyeceğini söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı El Aruri’yi "terörist" listesine eklerken, hakkında bilgi verene 5 milyon dolar ödül vadetmişti. El Aruri suikastı ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in bölgeye yapacağı ziyaret öncesinde gerçekleşti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Saldırıda öldürülen diğer 6 isim

Saldırıda El Aruri'nin yanı sıra Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarından Samir Findhi ve Azzam El Akra ile Hamas üyeleri Mahmoud Zaki Shahin, Mohammad Bashasha, Mohammad al-Rayes, Mohammad Hamoud da yaşamını yitirdi.

Hamas yöneticisi Salih el-Aruri'nin şehadeti istediği video gündem oldu!
Hamas yöneticisi Salih el-Aruri'nin şehadeti istediği video gündem oldu!

Gündem

Hamas yöneticisi Salih el-Aruri'nin şehadeti istediği video gündem oldu!

İstanbul’da Salih el-Aruri için gıyabi cenaze namazı kılındı
İstanbul’da Salih el-Aruri için gıyabi cenaze namazı kılındı

Yerel

İstanbul’da Salih el-Aruri için gıyabi cenaze namazı kılındı

Siyonistlerden Salih el-Aruri için düzenlenen taziyeye baskın!
Siyonistlerden Salih el-Aruri için düzenlenen taziyeye baskın!

Gündem

Siyonistlerden Salih el-Aruri için düzenlenen taziyeye baskın!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23