Şehit lider Aruri tekbirlerle son yolculuğuna uğurlandı!
Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden şehit Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri ve 6 Hamas üyesi tekbirlerle son yolculuklarına uğurlandı.
Lübnan'daki saldırıda şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri ve 6 Hamas üyesi için cenaze töreni düzenledi.
El Aruri ve Hamas üyeleri, Beyrut’taki Şatila Mülteci Kampı’nın dışındaki mezarlıkta toprağa verildi. Cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.
Şehadeti arzuluyordu!
57 yaşındaki El Aruri, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin yardımcısı ve Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın kurucularından biriydi. İsrail hapishanesinde 15 yıl geçirdikten sonra Lübnan'da yaşıyordu. Savaşın başladığı 7 Ekim'den önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, El Aruri’yi öldürmekle tehdit etmişti.
Aruri, Hamas'ın Gazze'deki savaş sona ermeden esir takası anlaşmasının görüşülmeyeceğini söylemişti.
ABD Dışişleri Bakanlığı El Aruri’yi "terörist" listesine eklerken, hakkında bilgi verene 5 milyon dolar ödül vadetmişti. El Aruri suikastı ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in bölgeye yapacağı ziyaret öncesinde gerçekleşti.
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Saldırıda öldürülen diğer 6 isim
Saldırıda El Aruri'nin yanı sıra Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarından Samir Findhi ve Azzam El Akra ile Hamas üyeleri Mahmoud Zaki Shahin, Mohammad Bashasha, Mohammad al-Rayes, Mohammad Hamoud da yaşamını yitirdi.