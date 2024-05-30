Şehit kanıyla sulanmış topraklarda Allah'a küfretti, alkollü olduğu için serbest kaldı!

Alkol alıp Allah'a küfreden astrolog Meral Güven gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Batıcı laik Kemalist rejimin, özgürlük adı altında topluma dayattığı alkol furyasından meydana gelen cinayet, taciz ve hakaret suçları Kemalist hukuk eliyle es geçiliyor, suç olmaktan çıkarılıyor. Rejimin ideolojisi gereği ibadet vasıtasına dönüşen alkol, kullanıcısını, hukuk karşısında ne suç işlerse işlesin masum kılıyor. Alkolün etkisiyle adam öldüren serbest kalıyor, dine küfreden serbest kalıyor…

Şahsiyeti kanındaki alkol promili kadar olan ve bunun neticesinde Müslümanların dinine ve değerlerine hakaret edenler için bir şey yapılmıyorsa, bu rejimin de hukukunun da artık değişmesi gerektiğinin anlaşılması icab ediyor.

İşte, Allah'a hakaret eden Meral Güven'in haberi:

Sosyal medyada Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı yönünde açıklamalar yapan, ardından gelen tepkilere küfürlü karşılık veren Astrolog Meral Güven için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış ve gözaltına alınmıştı.

Güven'in, "tehdit ve hakaret"ten iki olmak üzere, "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "kasten yaralama", "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma" ile "taksirle yaralama" suçlarından toplam 6 kaydı olduğu belirlenmişti.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılan Meral Güven, alkolün etkisiyle küfürler ettiğini söyledi.

Baran Haber