  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Şehit kabrine saldıran hain alçak kıskıvrak yakalandı!
Gündem

Şehit kabrine saldıran hain alçak kıskıvrak yakalandı!

2015 yılındaki hain terör saldırısı sonrasında şehit olan Jandarma Er Emre Kaan Arlı’nın Kocaeli’deki mezarına PKK yazan ve çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak küfürler eden şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 17:13:00 -
Şehit kabrine saldıran hain alçak kıskıvrak yakalandı!

2015 yılında Siirt'in Pervari ilçesinde gerçekleşen hain terör saldırısı sonucu şehit edilen Jandarma Er Emre Kaan Arlı'nın mezar taşına çirkin saldırı gerçekleşti.

Şehidin mezar taşına PKK yazan kimliği belirsiz bir kişi, kabristanın fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımında şehit mezarına işediğini de yazan saldırgan paylaştığı fotoğrafa küfürler etti. Bu paylaşım neticesinde çalışma başlatan polis ekipleri, şahsın kimliğini belirledi.

Yapılan operasyonla gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Neron11

Bay kemalin dostları bunlar işte.
  • Yanıtla

selva

oyun onu oyun kabak gibi
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Altın alacaklar dikkat! Dünya ünlü milyarder altın konusunda kararını duyurdu
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Dünya ünlü milyarder altın konusunda kararını duyurdu

Jefferies'in CEO'su Christopher Wood, yatırım konusunda şaşkına çeviren bir adıma imza attı. Wood, elinde bulunan altınları satma kararı ald..
Arkasına Nutuk'u koyup, parmak sallayarak özür diledi! Türkkan'dan özür mesajı!
Siyaset

Arkasına Nutuk'u koyup, parmak sallayarak özür diledi! Türkkan'dan özür mesajı!

Meral Akşener'e HDP tepkisi gösteren şehit abisine küfrettiği için tepkileri toplayan İYİ Partili Lütfü Türkkan, arkasına Nutuk'u koyup, par..
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Yasak geliyor
Teknoloji

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Yasak geliyor

Ticaret Bakanlığı e-ticaret ve internet reklamları için yönetmelik çıkarıyor. Buna göre, kişisel veri analiziyle “özel fiyat” sunulabilecek,..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay