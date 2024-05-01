Şehit Hasan Saklanan için Şanlıurfa'da gıyabi cenaze namazı!
Kudüs'te İsrail polisi tarafından şehit edilen Hasan Saklanan için Şanlıurfa’da gıyabi cenaze namazı kılındı.
34 yaşındaki imam Hasan Saklanan İsrail polisi tarafından Kudüs'te şehit edildi.
Şehit Saklanan için Eyüp Peygamber Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Şehit Saklanan'ın cenaze namazına birçok Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcisi ve gönüllülerin yanı sıra yüzlerce vatandaş katıldı.
Cenaze namazında sık sık tekbir getiren cemaat, İsrail aleyhine sloganlar attı.
Namaz sonrası konuşan şehidin kardeşi Ramazan Saklanan, kardeşinin imam olduğunu, İslam'ın gereklerini yerine getiren dürüst bir insan olduğunu ifade etti. Saklanan, abisinin Kudüs'e gittiğinden aile fertlerinin haberi olmadığını belirtti.