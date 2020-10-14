Şehit Furkan Erbil'in Kastamonu'daki ailesine "şehadet belgesi"

KASTAMONU (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, görev dönüşü kaza yapan araçta yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Erbil'in ailesine "şehadet belgesi" verildi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran, Kastamonu İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, Kastamonu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Savaş ve bazı kurum temsilcileri şehit Erbil'in ailesini ziyaret ederek "şehadet belgesi"ni verdi.

Vali Avni Çakır burada yaptığı konuşmada, şehit ailelerine şehadet belgesini Türk milleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına takdim ettiğini söyledi.

Aileye metanet dileyen Çakır, "Sizlerin oğlu bizim de kardeşimiz, evladımız olmuştur. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Şehitlerimizin ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ise şehitliğin yüce bir mertebe olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"Bu toprakları bizlere vatan kılan şehitlerimizin haklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak bizlerin en önemli görevidir. Sizler şehitlerimizden devletimize, milletimize, bizlere en büyük, en kıymetli emanetlersiniz. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna kahramanca mücadele eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Emanetlerine her zaman sahip çıkacağız."

Şehidin babası Kaya Erbil ise metanetlerini korumaya çalıştıklarını söyleyerek, "Hüzünlüyüz, Allah bizlere sabrını, selametini fazlasıyla verdi ancak eşim için aynı şeyi söyleyemem, ana yüreği ne de olsa, onun bir an olsun aklından çıkmıyor. Yüreği sızlıyor fakat bu devlet için ne mutlu ki bize bir şehidimiz var." ifadelerini kullandı.



