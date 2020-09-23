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Gündem Şehit Binbaşı Ercan Kurt’un katili terörist layığını buldu
Gündem

Şehit Binbaşı Ercan Kurt’un katili terörist layığını buldu

2012’de Binbaşı Ercan Kurt’u mayınlı tuzakla şehit eden terörist Şefik Körman, Amanoslar’da öldürüldü. Terörist Körman 2014’te kaçırdığı 2 askeri HDP eş başkanı Pervin Buldan ile milletvekili İdris Baluken'e teslim etmişti.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 11:17:00 - 2020-09-23 11:19:54
Şehit Binbaşı Ercan Kurt’un katili terörist layığını buldu

Yıldırım-5 operasyonu kapsamında 1448 personelin katılımıyla Hatay'ın Amanos Dağlarında hava destekli operasyon başlatıldı. Geniş kapsamlı operasyonda 3 terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Operasyonda öldürülen teröristlerin gri listede aranan 'Ali Norşin' kod adlı Şefik Körman, Cihan Erbaş ile Serhat Aykul oldukları tespit edildi.

Çok sayıda kanlı saldırının faili olarak aranan PKK’lı terörist Körman, 2 Haziran 2012'de Lice-Bingöl karayolunu keserek İngiliz vatandaşı Japon uyruklu James Masami adlı turisti kaçırmıştı. İngiliz turistin kurtarılması için operasyona çıkan ekibin içinde yer alan Lice İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ercan Kurt, uzaktan kumandalı mayınla şehit edilmişti.

Kaçırdığı askerleri Buldan'a teslim etmişti

26 Nisan 2014 tarihinde de Diyarbakır-Bingöl karayolunda Bingöl 5. Komando Taburu'nda görevli uzman çavuşlar Mehmet Calban ve Hasan Demircan'ı kaçıran terörist Körman, kaçırdığı askerleri 4 gün sonra HDP eş başkanı Pervin Buldan ile milletvekili İdris Baluken'e teslim etmişti.

Şehidin ailesi: Yüreğimize su serpildi

Şehit Binbaşı Ercan Kurt'un Çanakkale'de yaşamlarını sürdüren 80 yaşındaki annesi Zehra Kurt ve 82 yaşındaki babası Ahmet Kurt, eli kanlı teröristin öldürülmesiyle ilgili şunları söyledi; "Benim dedem Çanakkale şehididir. Dedem Aliş Karabıyık şehit olduğunda annem 40 günlük bebeymiş. Ben şehit torunu olarak dünyaya geldim. Ercanımın da arkasında 2 tane küçük yavrusu kaldı. Ben şehit anası olarak öleceğim. Allah devlete, millete, ordumuza zeval vermesin. Yiğidimin katillerinden birinin daha öldürüldüğünü öğrendim. Çok sevindim" dedi. Baba Ahmet Kurt ise, "Allah Mehmetçiklerimize güç ve kuvvet versin. Yıllardır içimiz yanıyordu, şimdi az da olsa yüreğimize su serpildi."

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Yorumlar

Murat gözükara

Şükürler olsun..... DARISI... Yardım yataklık ve yalakalık yapan bütün VATAN HAİNLERİNE.... İDAM... İDAM... İDAM...
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Yiğido58

Devletimiz daim olsun bu devleti yöneten Recep Tayyip Erdoğan var olsun her daim devlete desteğini haykırarak ilan eden Devlet Bahçeli var olsun. Buldan sırrı sakık devletimizin unuttuğunu sandınız unutmaz takip eder bekler ve leş sergisinden bir çizik . Bu devlet şehidlerini unutmaz .
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