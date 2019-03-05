Şehit Bedirhan bebeğin ismi zırhlı araçta yaşayacak Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'lıların yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya ile birlikte 10 aylıkken şehit olan Bedirhan Mustafa Karakaya'nın ismi, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde zırhlı araçta yaşatılacak.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 31 Temmuz 2018 günü astsubay üstçavuş eşi Serkan Karakaya'yı ziyarete gittiği üs bölgesinden evine otomobille dönerken, teröristlerin yola önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Nurcan Karakaya ile 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya şehit oldu. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde şehit Bedirhan'ın ismi, zırhlı askeri araca yazıldı. Beytüşşebap Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik ile Jandarma Komutanı Albay Tahsin Saruhan, şehit bebeğin isminin yaşatılacağı askeri aracın önünde dua etti. Kaymakam Pendik, terör örgütü PKK'nın bebek katili bir örgüt olduğunu ifade etti.

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