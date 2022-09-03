Şehit Bayram Ali Öztürk Hocaefendi'nin sağlığında 'ölüm' üzerine ettiği dua!
3 Eylül 2006’da İsmailağa Camii’nde sabah namazının ardından verdiği vaaz sırasında şehit edilen Bayram Ali Öztürk Hocaefendi'nin ölüm üzerine ettiği duası yeniden gündeme geldi.
Yeniakit.com.tr
İsmailağa Camii'nde sabah namazından sonra vaaz verirken uğradığı saldırı neticesinde şehit olan Bayram Ali Öztürk Hocaefendi, şehadet yıldönümünde dualarla anıldı.
İsmailağa Cemaati'nin Twitter hesabından, Şehit Bayram Ali Öztürk Hocaefendi'nin sağlığında ölüm üzerine ettiği duası paylaşıldı.
Şehit Bayram Ali Öztürk Hocaefendi, sağılığında istediği ölümü şu dua ile anlatmıştı:
Allah'ım!
Yaşarken İslam derdiyle yaşamaya, ölürken de o dertle ruh teslimine bizleri muvaffak eyle!