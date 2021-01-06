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Gündem Şehit Başkan Muhsin Yazıcıoğlu davasında flaş gelişme! "FETÖ müdahalesi" ayrıntısı
Gündem

Şehit Başkan Muhsin Yazıcıoğlu davasında flaş gelişme! "FETÖ müdahalesi" ayrıntısı

Büyük Birlik Partisi'nin şehit Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 16:36:00 - 2021-01-06 16:40:44
Şehit Başkan Muhsin Yazıcıoğlu davasında flaş gelişme! "FETÖ müdahalesi" ayrıntısı

Büyük Birlik Partisi'nin şehit Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği 25 Mart 2009'da düşen helikopterden GPS cihazlarının sökülmesiyle ilgili 10 sanığın yargılandığı dava, yaklaşık iki hafta önce iddianamesi kabul edilerek Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan "Soruşturmaya FETÖ müdahalesi" içerikli davayla birleştirildi.

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