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Aktüel

Şehit babasının evi jandarmanın desteğiyle onarılıyor

Yeniakit Publisher
2020-06-20 13:13:10 -
Şehit babasının evi jandarmanın desteğiyle onarılıyor

MALATYA (AA) - Malatya'da, şehit babasının depremde zarar gören evi, İl Jandarma Komutanlığının desteğiyle onarılıyor.

Antalya'da 2000 yılında silah kazası sonucu şehit olan jandarma er Gaffar Kuş'un babası Mustafa Kuş, Beydağı Mahallesi'ndeki evinde jandarma ekiplerince ziyaret edildi.

İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce'nin talimatıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten ekipler, şehit babasının, 24 Ocak'taki merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören evinin onarılacağını dile getirdi.

Daha sonra evde başlatılan çalışmaları, jandarma ekipleri yakından takip etti.

Şehit yakınları, desteklerinden dolayı jandarma teşkilatına teşekkür etti.

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