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Siyaset

Şehit babalarına anlamlı telefon

AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, Tunceli’de şehit düşenlerin babalarını arayarak anlamlı bir davranış gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 18:37:01 -
Şehit babalarına anlamlı telefon

AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, Tunceli’de şehit düşenlerin babalarını arayarak anlamlı bir davranış gösterdi.


AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, kentte evlatlarını şehit veren babaları arayarak, babalar gününde onların yanında olmaya çalıştı. Tek, bölücü terör örgütü PKK’nın Şehit ettiği Öğretmen Necmettin Yılmaz, Ovacık ilçesinde patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren Ayaz (8) ve Nupelda Güloğlu (4) kardeşlerin babaları, Şehit Operatör Mehmet Özdemir, 15 Temmuz Şehidi Nedip Cengiz Eker, Munzur çayında yapılan eğitim sırasında Şehit olan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ile bir aracın çarpması sonucu Munzur çayına düşerek yaşamını yitiren Engin Eroğlu’nun babaları başta olmak üzere kentle bağlantısı olan acılı babaları aradı. Tek hem babaların hal ve hatırlarını sordu, hemde bir nebzede olsa Babalar Günü’nde destek olmaya çalışıldığı belirtildi.


Öte yandan, Tek’in talimatıyla, partinin Basın, Proje ve Sosyal Etkinlikler Ofisi ekipleri Şehit Babalarını ve Tuncelili babaları evlerinde ziyaret ederek günlerini kutladı.

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