Şehit annesini dolandıran vicdansızlar yakalandı

Alınan bilgiye göre, Kars'taki bir operasyonda şehit olan Jandarma Astsubay Nurettin Öztürk'ün Kırıkkale'de yaşayan ve hayvancılıkla geçinen annesi Elife Öztürk, bakamadığı için 12 ineğini satılığa çıkardı.

Hayvanları satın alma bahanesiyle şehit annesi ile irtibata geçen 3 kişi, ödeme yapmak üzere senet karşılığı inekleri teslim alarak ortadan kayboldu. Senetlerin ödenmemesi üzerine dolandırıldığını fark eden anne Öztürk emniyete başvurdu.

Çankırı'da tespit edildiler

Harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların izini Çankırı'da tespit etti.

Şüphelilerin aynı şekilde başka bir kişiyi daha dolandırmak için Ankara'ya geleceğini belirleyen ve takibe başlayan istihbarat ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan A.K, F.Ş. ve F.K. emniyete götürüldü.

İlk ifadelerinde, inekleri başka bir kişiye sattıklarını söyleyen zanlıların, soruşturmanın derinleştirilmesi ve ineklerin satıldığı kişiye ulaşılması için Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.