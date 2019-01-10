0553 313 94 23

Şehit annesini dolandıran vicdansızlar yakalandı

Kars'ta şehit olan Astsubay Nurettin Öztürk'ün annesi Elife Öztürk'ü dolandırarak 12 ineğini alan 3 kişi yakalandı.

10 Ocak 2019 Perşembe 16:59
Şehit annesini dolandıran vicdansızlar yakalandı

Alınan bilgiye göre, Kars'taki bir operasyonda şehit olan Jandarma Astsubay Nurettin Öztürk'ün Kırıkkale'de yaşayan ve hayvancılıkla geçinen annesi Elife Öztürk, bakamadığı için 12 ineğini satılığa çıkardı.

Hayvanları satın alma bahanesiyle şehit annesi ile irtibata geçen 3 kişi, ödeme yapmak üzere senet karşılığı inekleri teslim alarak ortadan kayboldu. Senetlerin ödenmemesi üzerine dolandırıldığını fark eden anne Öztürk emniyete başvurdu.

Çankırı'da tespit edildiler

Harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların izini Çankırı'da tespit etti.

Şüphelilerin aynı şekilde başka bir kişiyi daha dolandırmak için Ankara'ya geleceğini belirleyen ve takibe başlayan istihbarat ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan A.K, F.Ş. ve F.K. emniyete götürüldü.

İlk ifadelerinde, inekleri başka bir kişiye sattıklarını söyleyen zanlıların, soruşturmanın derinleştirilmesi ve ineklerin satıldığı kişiye ulaşılması için Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 16:59
  1. Kırıkkale
  2. Çankırı
  3. Ankara
  4. Kars'ta şehit olan Astsubay Nurettin Öztürk
  5. Elife Öztürk

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı
    1. Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı
    2. Rusya Suriye'de hangi bölgelerde..
    3. Kardeşini el arabasıyla taşıyan dedeye..
    4. Kaçırdıkları erkeğe tecavüz edip,..
    5. ABD'den kafa karıştıran Suriye..
    6. GÜNCELLEME - Edirne'de ormanlık alanda..
    7. İSG koşullarını iyileştiren projelere..
    8. Almanya mülteci gençlerin yaşını..
    9. Türkiye Büyükler Serbest Güreş..
    10. Balkondan düşen kişinin bacağı demire..
    11. ÖKK darbe girişimi davası
    12. Ölümüyle Diriliş Ertuğrul hayranlarını..
    13. Kuzey Ege'de kuvvetli lodos
    14. Birlikte yaşadığı eski eşi tarafından..
    15. Lucescu'dan teknik direktör Hakan..
    16. Çaykur Rizespor'da ayrılık
    17. İDO seferleri iptal edildi!
    18. Mısır'ın eski cumhurbaşkanı..
    19. Kızılay 'Acil Duyuru' yayınladı
    20. Ege Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
    İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
    İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
    Türkiye'nin gündemindeki Palu ailesine baskın!
    Türkiye'nin gündemindeki Palu ailesine baskın!
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye