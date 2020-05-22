  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'nin yeni stoperi İtalya'dan

Bakan Pakdemirli, 60 bin dekar alanı suya kavuşturacak projenin açılışını yaptı

TOKİ’den 81 ilde 154 millet bahçesi

Tarihte Bugün: 22 Mayıs | Nene Hatun'un ölüm yıl dönümü!

Enflasyonda hedef yüzde 5
için kalan
Aktüel

Şehit annesi yürekleri dağladı

Ramazan bayramı öncesinde evladının mezarını ziyaret eden bir şehit annesi gözyaşları içinde oğluna aldığı bayramlığı mezar taşına sardı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 11:44:45 -
Şehit annesi yürekleri dağladı

Ramazan bayramı öncesinde evladının mezarını ziyaret eden bir şehit annesi gözyaşları içinde oğluna aldığı bayramlığı mezar taşına sardı.


Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan bayramında 81 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi şehit aileleri şehitliklere akın etti. Gözü yaşlı aileler çocuklarına dualar okuyarak mezarlıklarını temizlediler.


Hakkari Çukurca’da 2016 yılında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Servet Tomak’ın annesi Hacer Korkmaz ise evladına aldığı bayramlığı getirerek gözyaşları içinde mezar taşına sardı. Mezarlıklara gelen aileler Kur’an-ı Kerim okuyarak dualar etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı