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Aktüel

Şehit annelerine vefa

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleri ziyaret edilerek hediye verildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 14:22:59 -
Şehit annelerine vefa

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleri ziyaret edilerek hediye verildi.


Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’nce gerçekleştirilen etkinlikle şehit annelerine Türk Bayrağı, havlu ve karanfil çiçeği ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın mektubu teslim edildi. Mektubunda annelerin gününü kutladığını belirten Başkan Gürkan, “Milletçe ve insanlık olarak içinden geçtiğimiz bu zor zamanların bu küresel korona salgınının selametle sona erdirilebilmesi için çocuklarımızın ve insanımızın yine siz annelerin eşsiz şefkatine, imar ve ihya eden mübarek ellerinize olan muhtaçlığı açıkça ortadadır” ifadelerine yer verdi.


Şehit anneleri, vefa göstererek kendilerini hatırlamalarından dolayı Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti.

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