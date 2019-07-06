Şehit ailesi verdiği mücadeleyi kazandı

Kırklareli Pınarhisar’daki askerlik görevi sırasında nöbet tutarken 33 yıl önce şehit olan Şuayip Yavuz’un bir türlü tanınmayan hakları, ailesinin uzun uğraşları ve Terörle Mücadele Gazileri Derneği’nin desteği ile sürdürülen hukuk mücadelesi sonucu, Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin kararıyla nihayet tanındı.

Şehidimizin hakkını 33 yıl sonra almayı başardık

1986 yılında nöbet tutarken kamyon çarpması sonucu hayatını kaybeden Şuayip Yavuz’un, Batmanlı fakir ailesinin bütün çabalarına rağmen şehit kabul edilmediğini öğrendiklerinde aileye hukuki destek verdiklerini ve gerekli hukuki girişimlerde bulunduklarını anlatan Dernek Başkanı Ender Deniz, “Aileye tüm imkânlarımızla sahip çıktık ve şehidimizin hakkını söke söke aldık. Mahkeme aileyi haklı buldu. Şimdi inşallah son derece fakir olan aileye 200 bin liranın üzerinde bir tazminat ödenmesini bekliyoruz. Başta avukatımız Ece Tokat olmak üzere bu onuru kazanmamız için emek veren tüm gönüllü personelimize teşekkür ediyoruz. Kazandığımız bu hukuk savaşının hem şehit ailemize hem de camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Aileye verdiğimiz destek dolayısıyla kendilerinden hiçbir maddi talebimiz olmadı. Benzer durumdaki ailelere, davalarını, dernekler vasıtasıyla alıp sonra aldıkları tazminatların yarısını isteyen avukatlara karşı uyanık olmasını tavsiye ediyoruz. Sözleşme imzalamadan kimseye vekâlet vermesinler” diye konuştu.

Şükranlarımızı sunuyoruz

Uzun yıllar mücadele verdikten sonra tam ümitsizliğe kapılmışken kendilerine sahip çıkan Terörle Mücadele Gazileri Derneği’nin desteğiyle hukuk mücadelesini kazandıklarını belirten şehidin oğlu Hidayet Yavuz da, Türk adaletine ve dernek yöneticilerine şükranlarını ifade etti.