0553 313 94 23

Şehit ailesi verdiği mücadeleyi kazandı

Nöbet tutarken şehit olan Batmanlı Şuayip Yavuz’un bir türlü tanınmayan hakları, ailesinin ve Terörle Mücadele Gazileri Derneği’nin uzun uğraşları ile nihayet tanındı. Dernek Başkanı Ender Deniz, “Şimdi inşallah aileye 200 bin lira tazminat ödenecek” dedi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 13:12
Şehit ailesi verdiği mücadeleyi kazandı

Kırklareli Pınarhisar’daki askerlik görevi sırasında nöbet tutarken 33 yıl önce şehit olan Şuayip Yavuz’un bir türlü tanınmayan hakları, ailesinin uzun uğraşları ve Terörle Mücadele Gazileri Derneği’nin desteği ile sürdürülen hukuk mücadelesi sonucu, Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin kararıyla nihayet tanındı.

Şehidimizin hakkını 33 yıl sonra almayı başardık

1986 yılında nöbet tutarken kamyon çarpması sonucu hayatını kaybeden Şuayip Yavuz’un, Batmanlı fakir ailesinin bütün çabalarına rağmen şehit kabul edilmediğini öğrendiklerinde aileye hukuki destek verdiklerini ve gerekli hukuki girişimlerde bulunduklarını anlatan Dernek Başkanı Ender Deniz, “Aileye tüm imkânlarımızla sahip çıktık ve şehidimizin hakkını söke söke aldık. Mahkeme aileyi haklı buldu. Şimdi inşallah son derece fakir olan aileye 200 bin liranın üzerinde bir tazminat ödenmesini bekliyoruz. Başta avukatımız Ece Tokat olmak üzere bu onuru kazanmamız için emek veren tüm gönüllü personelimize teşekkür ediyoruz. Kazandığımız bu hukuk savaşının hem şehit ailemize hem de camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Aileye verdiğimiz destek dolayısıyla kendilerinden hiçbir maddi talebimiz olmadı. Benzer durumdaki ailelere, davalarını, dernekler vasıtasıyla alıp sonra aldıkları tazminatların yarısını isteyen avukatlara karşı uyanık olmasını tavsiye ediyoruz. Sözleşme imzalamadan kimseye vekâlet vermesinler” diye konuştu.

Şükranlarımızı sunuyoruz

Uzun yıllar mücadele verdikten sonra tam ümitsizliğe kapılmışken kendilerine sahip çıkan Terörle Mücadele Gazileri Derneği’nin desteğiyle hukuk mücadelesini kazandıklarını belirten şehidin oğlu Hidayet Yavuz da, Türk adaletine ve dernek yöneticilerine şükranlarını ifade etti.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 13:12
  1. Batman
  2. Kırklareli Pınarhisar
  3. Şuayip Yavuz
  4. Terörle Mücadele Gazileri Derneği
  5. Ankara 1. İdare Mahkemesi
  6. Dernek Başkanı Ender Deniz
  7. Ece Tokat
  8. Türk adaleti
  9. Hidayet Yavuz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zulme seyirci ve sessiz kalma!
    1. Zulme seyirci ve sessiz kalma!
    2. İçişleri Bakanı Soylu’dan iş yeri..
    3. Bakan Selçuk, sırayı örnek vererek..
    4. Otomobil kamyonetin altına girdi
    5. Acı haber Bursa’ya düştü
    6. Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP..
    7. Sığınma hakkı tanınan Iraklı göçmenler..
    8. EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak?
    9. Hz. Mevlânâ’nın incinmeme, incitmeme..
    10. TESK'ten esnafa kredi talebi
    11. Sanayinin devleri Türkiye..
    12. Kadınların evlerinde oturmaları
    13. Ticaret Bakanlığından "Gürbulak"..
    14. Başkan Demir, kapalı halk pazarında
    15. Rektör Savaş: “DTS tasarım’da Uşak’ı,..
    16. 17 yaşındaki genç, Mardin’in ilk yerli..
    17. Balıkesir’de FETÖ operasyonları devam..
    18. İran'dan İngiltere'ye misilleme uyarısı
    19. Yıldırım düştü, 4 büyükbaş hayvan..
    20. İran'dan İngiltere'ye ait petrol..
    21. Besin zehirlenmesinden korunmanın..
    22. Nafaka mağduru, yaşadıklarını..
    23. Fenerbahçe'de kuvvet ve dayanıklılık..
    24. Doç. Dr. Karaca Başaran: “Liposuction..
    25. Suriyeli muhaliflerden İdlib çağrısı
    26. Gıybet etme!
    27. Sıcak havalar sıcak içecek satışlarını..
    28. Canım çok acıyor
    29. Antalya’da dolandırıcılık çetesine 8..
    30. Engellilere rehberlik edecek..
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!