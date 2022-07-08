Şehit Aileleri'nden Kurban Bayramı mesajı

YENİ AKİT ANKARA

Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Yavuz mesajında, “Başta şehit ailelerimiz, kahraman gazilerimiz ve aileleri olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını yürekten tebrik ediyor; sağlık ve esenlikler diliyorum” dedi.

"Bayrama adını veren kurban, Allah’a kayıtsız teslimiyetin göstergesi, hak yolunda fedakarlığın örneğidir” diyen Yavuz, “Cennet vatanımızda huzurlu ve bağımsız olarak yaşamamız ve bayram günlerini sevinç ve mutluluk içinde geçirmemiz için kanını ve canını bu vatana kurban eden şehitlerimize, gazi olup rahmet-i Rahmana kavuşanlarımıza ve bütün geçmişlerimize Yüce Allah’tan rahmet, yaralı olan gazilerimize şifalar diliyorum. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk duygularının en üst düzeyde yaşandığı, karşılıklı saygı, sevgi ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu bir Mübarek Kurban Bayramına daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dini ve milli duygularımızın zirveye çıktığı bu günlerde; sıkıntı ve kaygılarımızdan uzaklaşarak, sevginin, rahmetin, bolluk ve bereketin hâkim olduğu bir havayı hep birlikte teneffüs etmeyi umut ediyorum. Bu bayramın da birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini, aramızda sevgi ve saygının yaygınlaşmasına vesile olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta şehit ailelerimiz, kahraman gazilerimiz ve aileleri olmak üzere Şanlıurfa’lı hemşerilerimin, aziz milletimizin ve bütün İslam âleminin mübarek Kurban Bayramını yürekten tebrik ediyor; sağlık ve esenlikler diliyorum.”