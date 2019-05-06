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Şehit aileleri ve gazilere “Devlet Övünç Madalyası ve Beratı”

Samsun Valisi Osman Kaymak, Cumhurbaşkanlığı’nca 15 şehit ailesi ve 4 gaziye gönderilen “Devlet Övünç Madalyası ve Beratı” gerçekleştirilen törenle kendilerine tevdi etti.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 21:37
Şehit aileleri ve gazilere “Devlet Övünç Madalyası ve Beratı”

Samsun Valisi Osman Kaymak, Cumhurbaşkanlığı’nca 15 şehit ailesi ve 4 gaziye gönderilen “Devlet Övünç Madalyası ve Beratı” gerçekleştirilen törenle kendilerine tevdi etti.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü organizasyonluğunda Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Vali Kaymak burada yaptığı konuşmada, inançları, vatanları, milletleri için mücadele ederken hayatlarını kaybedenlerin makamı şehitlik olduğunu söyledi. Büyük milletlerin, zor dönemlerde karşı karşıya kaldıkları güçlüklere karşı tutumlarıyla tarihe geçtiklerini ifade eden Vali Kaymak, “Ateş çemberinin ortasında demokrasisiyle, hukuk devleti olmasıyla, kalkınmasıyla örnek bir performans sergileyen devletimize yönelik iç ve dış mihraklar tarafından yapılan maddi ve manevi saldırılar gözle görülecek düzeye ulaşmıştır. Bu olaylara hepimiz şahit oluyoruz. Türkiye içinde bazı terör odakları, dışarıda onları kullanan bazı çevreler, ülkemizi istikrarsızlaştırmak, demokrasimize darbe vurmak, kalkınmamızı engellemek istiyor. Lakin bilmiyorlar ki biz, vatanımız için milletimiz için canımızı seve seve feda etmekten imtina etmeyiz. Biz, boyunduruğa razı gelmez, mücadeleyi asla bırakmayız. Onun içindir ki, bizim şehidimiz, gazimiz çoktur” dedi.



“Türkiye büyüdükçe, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize verdiğimiz hizmetler de, artıyor”


Şehitlik ve gazilik makamlarına bu dünyada bir değer biçmenin mümkün olmadığının bilincinde olunduğunu belirten Vali Kaymak, “Onlar en büyük mükafatı, Rabb’imden alacaklar. Biz, sadece kendilerine küçük bir teşekkür babında bu hizmetleri yapıyoruz. Hamdolsun ülkemizin imkanları arttıkça, Türkiye büyüdükçe, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize verdiğimiz hizmetler de, bununla orantılı olarak artıyor. İnşallah önümüzdeki dönemde, bu çalışmaları sürdürecek, şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu


Konuşmasının ardından Vali Kaymak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen madalya ve beratları şehit yakınlarına ve gazilere takdim etti. Takdim sırasında Vali Kaymak, şehit çocuklarıyla yakından ilgilendi. Program sonunda hatıra fotoğrafı çekildi. Buradaki programın ardından Samsun Valiliği’nce şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı gerçekleştirildi.


Programa ayrıca, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Baro Başkanı Av. Kerami Gürbüz, Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, Hasan Öztürk, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Canik Kaymakamı Mahmut Halal, Tekkeköy Kaymakamı Edip Çakıcı, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ünsal Ağaoğlu, Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, askeri erkan, şehit aileleri, gaziler ve aileleri katıldı.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 21:37
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