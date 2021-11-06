Şehit abisine edilen küfüre tepkiler büyüyor! İYİ Parti'ye yeni isim önerisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu söyleyen Tahir Kümran isimli vatandaş, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu belirterek "Benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı. Günlerce ayaklarını aradılar. HDP'yi Selo'yu savunan bir kadın bu" diyerek tepki gösterdi.

Vatandaşın sözlerine öfkelenen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kameraların önünde, şehit abisine "Bacını s..." diyerek küfür etti.

Büyük skandala tepkiler sürerken, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan İYİ Parti'ye yeni bir isim önerisi geldi.

Özalan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İP'li Lütfü Türkkan 'Meral Akşener, HDP ve Demirtaş'ın yanında.' dediği için şehit abisine küfretti. Aynı partiden başka bir isim de Lütfü Türkkan'ı savunup 'Sadece çoban olan kardeşi mayına basmış o kadar.' dedi. 'İyi' ifadesi partinize uymuyor. 'Rezil' ifadesini bir düşünün."