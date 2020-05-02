Şehirlerarası yolculuk yasağı ne zaman bitecek?

Kovid-19 virüsünün yayılma hızının yavaşlamaya başlaması nedeniyle normalleşme sürecinin de yakın zamanda başlaması bekleniyor. Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte şehirler arası yasak ne zaman bitecek sorusuna yanıt aranıyor.

Gerek otobüs gerekse özel araç ile şehirler arası seyahat yasağı 19 Nisan tarihinden itibaren 15 günlük süre ile uzatıldı. Bu tarihin sonuna gelinirken iller arası seyahat yasağının ne zaman biteceği ve yolların hangi tarihte açılacağı yoğun bir şekilde araştırılıyor.

İçişleri Bakanlığınca getirilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı 26 Nisan saat 00.00'da sona eriyor. Öte yandan Kovid-19 önlemleri kapsamında büyükşehirler genelinde 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altındakilerin dışarı çıkma kısıtları devam ediyor. Öte yandan şehirlerarası seyahat kısıtlaması da sürüyor.

Bakanlığın valiliklere gönderdiği genelgede fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısını tüm Dünyada hızlı şekilde yükselten Koronavirüs (Kovid-19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanmasının önemi vurgulandı.

Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimi artırarak; toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacağına dikkat çekildi.

Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapılan açıklamada normalleşme süreci kapsamında Mayıs ayı sonunda şehirler arası seyahat yasaklarının kaldırılacağı duyuruldu.

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, salgınla mücadelede bir sürpriz yaşanmazsa iç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşündüklerini söyledi.

Bakan Ersoy, şu anki verilere göre salgınla mücadelede her şeyin olumlu geliştiğini ifade ederek şöyle konuştu:

“Böyle giderse ve gidişatta sıkıntı yaşanmazsa mayıs ayı sonu itibarıyla iç trafik başlayacak. Kontrollü iç hat uçuşlarıyla turizm sezonu açılacak. Bir sertifikasyon kurulu oluşturduk ve konaklamanın kurallarını belirledik. Çok kapsamlı bir kurallar bütünü. Konaklama tesisleriyle görüşmelerimiz sürüyor. Bu kurallara uymayı taahhüt edenlere sertifikasyon vereceğiz. Sertifikasyon alan tesisleri duyurarak, tatilciye ‘Buralara gidebilirsiniz’ diyeceğiz. Şehirlerarası seyahat ve iç hat seferleri de bu dönem başlayacak. Vaka açısından sıfır olan ülkelerle karşılıklı kapıları açabiliriz”

Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapılan açıklamada normalleşme süreci kapsamında Mayıs ayı sonunda şehirler arası seyahat yasaklarının kaldırılacağı duyuruldu.

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, salgınla mücadelede bir sürpriz yaşanmazsa iç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşündüklerini söyledi.

Bakan Ersoy, şu anki verilere göre salgınla mücadelede her şeyin olumlu geliştiğini ifade ederek şöyle konuştu:

“Böyle giderse ve gidişatta sıkıntı yaşanmazsa mayıs ayı sonu itibarıyla iç trafik başlayacak. Kontrollü iç hat uçuşlarıyla turizm sezonu açılacak. Bir sertifikasyon kurulu oluşturduk ve konaklamanın kurallarını belirledik. Çok kapsamlı bir kurallar bütünü. Konaklama tesisleriyle görüşmelerimiz sürüyor. Bu kurallara uymayı taahhüt edenlere sertifikasyon vereceğiz. Sertifikasyon alan tesisleri duyurarak, tatilciye ‘Buralara gidebilirsiniz’ diyeceğiz. Şehirlerarası seyahat ve iç hat seferleri de bu dönem başlayacak. Vaka açısından sıfır olan ülkelerle karşılıklı kapıları açabiliriz”