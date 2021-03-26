Şehirlerarası yolculuk yasağı kalktı mı? Şehir dışına çıkmak yasak mı?
Seyahat izin belgesi al | Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde seyahat edecek olanlar izin belgesi alıp almamaları gerektiğini araştırıyor. Peki, izin belgesi nereden alınır? Seyahat izin belgesi nereden indiriliyor?
Seyahat izin belgesi başvuru ekranı |Koronavirüs salgınında pek çok kısıtlama devam ediyor. Vatandaşlar sık sık seyahat izin belgesinin nereden alınacağını araştırıyor. Peki, seyahat izin belgesi e devletten indirilebilir mi?
Şehirlerarası yolculuk yasağı kalktı mı? Şehir dışına çıkmak yasak mı?
Seyahat kısıtlaması sokağa çıkma yasağı saatlerinde devam ediyor. Düşük ve orta riskli illerde haftanın 7 günü 21.00-05.00 saatleri arasında kısıtlama uygulanıyor. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında ve cumartesi 21.00 ile pazartesi 05.00 saatleri arasında kısıtlamalar sürüyor. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatlerde seyahat etmeniz gerekiyorsa, izin belgesi almanız gerekiyor.
Seyahat izin belgesi nereden alınır?
Seyahat izin belgesini ALO 199’u arayarak ya da e devlet üzerinden alabilirsiniz.
E DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Hangi durumlarda şehirlerarası izin belgesi alınabilir?
Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,
Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
Ceza infaz kurumlarından salıverilen.
Hangi il hangi risk grubunda
Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller
Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van
Orta Risk Grubunda Yer Alan İller
Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat
Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller
Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak
Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller
Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon