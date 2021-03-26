Seyahat izin belgesi başvuru ekranı |Koronavirüs salgınında pek çok kısıtlama devam ediyor. Vatandaşlar sık sık seyahat izin belgesinin nereden alınacağını araştırıyor. Peki, seyahat izin belgesi e devletten indirilebilir mi?

Şehirlerarası yolculuk yasağı kalktı mı? Şehir dışına çıkmak yasak mı?

Seyahat kısıtlaması sokağa çıkma yasağı saatlerinde devam ediyor. Düşük ve orta riskli illerde haftanın 7 günü 21.00-05.00 saatleri arasında kısıtlama uygulanıyor. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında ve cumartesi 21.00 ile pazartesi 05.00 saatleri arasında kısıtlamalar sürüyor. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatlerde seyahat etmeniz gerekiyorsa, izin belgesi almanız gerekiyor.

Seyahat izin belgesi nereden alınır?

Seyahat izin belgesini ALO 199’u arayarak ya da e devlet üzerinden alabilirsiniz.

E DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Hangi durumlarda şehirlerarası izin belgesi alınabilir?

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen.

Hangi il hangi risk grubunda

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon