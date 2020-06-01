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Aktüel

Şehirlerarası kısıtlaması TEM’de aşırı yoğunluk oluşturdu

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında durdurulan şehirler arası seyahatteki kısıtlaması saat 24.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 03:32:04 -
Şehirlerarası kısıtlaması TEM’de aşırı yoğunluk oluşturdu

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında durdurulan şehirler arası seyahatteki kısıtlaması saat 24.00 itibariyle sona erdi. Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü’nde bariyerlerin bir saat geç açılmasıyla TEM Otoyolunda yoğunluk oluştu.


Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkili olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı ülke çapında bir dizi önlemler alındı. Bu kapsamda şehirler arası seyahate de bir süreliğine kısıtlama getirilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın normalleşme sürecine yönelik açıklamalarının ardından şehirlerarası seyahat kısıtlamasının 1 Haziran itibariyle sona ereceği ifade edilmişti. Kısıtlamanın kalkmasıyla İstanbul’da bazı vatandaşlar dışarı çıkarken, bazı vatandaşlar ise araçlarıyla yola çıktı. Yola çıkan vatandaşlar TEM Otoyolunda yoğunluk oluşturdu.


FSM Köprüsünde kısıtlama kapsamında konulan bariyerler 01.00’dan sonra açıldı. Bir saatlik gecikme köprü giriş çıkışlarında aşırı yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk yaklaşık 2 saat sonra normale döndü.

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