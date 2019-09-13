Şehirler için 8 maddelik neşter planı! Bakan Kurum, bir yıldır hazırlanan planı 45 dakikada açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Kentsel Dönüşüm Eylem Planı”nı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ilçe belediye başkanları ve bakanlık yetkililerinin katılımıyla İstanbul’da açıkladı. 5 yıldan 1.5 milyon konutun dönüşümünü kapsayacak eylem planının temelinde ise yerinden, gönüllü ve hızlı dönüşüm yer alacak. Bakan Kurum, açıklamasında ‘’Bugün itibariyle, yıl içerisinde temeli atılan konutlarla birlikte, 25 bini İstanbul’da olmak üzere tüm Türkiye’de 65 bin konutluk kentsel dönüşüm projesini başlatmış oluyoruz’’ diye konuştu.

İnce eleyip sık dokudular

8 maddeden oluşan ve 60’ın üzerinde ili kapsayan Kentsel Dönüşüm Eylem Planının detayları ise şöyle:

* Kentsel dönüşümün ilke ve esaslarının belirlendiği her bir şehre özgü dönüşüm anayasası oluşturulacak.

* Türkiye genelinde dönüştürülmesi gereken 6 milyon 700 bin konuttan 1 milyon 500 bini 5 yıl içerisinde dönüştürülecek. Geriye kalanlarla birlikte süreç 20 yıl içerisinde tamamlanacak. Kurum, bu kapsamda İstanbul Üsküdar’da bin 849, Esenler’de 8 bin, Gaziosmanpaşa’da 4 bin 748, Kâğıthane’de 850, Zeytinburnu’nda 713, Bağcılar’da bin 15 olmak üzere, İstanbul’un birçok ilçesinde kentsel dönüşüm konutları ürettiklerini kaydetti.

* Taşkın, heyelan ve sel riski taşıyan alanlardaki yapılar taşınacak. Bakan Kurum konuyla ilgili olarak, ‘’Yeni yerleşim alanlarımızı tespit ediyoruz. Vatandaşlarımızı bu alanlara taşıyacağız. Yapacağımız 15 bin yeni konutla, heyelan, sel ve taşkınlardan kaynaklanan can ve mal kaybına karşı etkin bir önlem almış olacağız. Önümüzdeki süreçte 7 bölgemizin tamamını kapsayan İklim Değişikliği Eylem Planlarımızı hazırlayacağız’’ dedi.

* Tarihi kent merkezlerimiz sahip oldukları geleneksel yapılarıyla, kültürel dokularıyla korunacak. Meydanlar yeniden ihya edilecek. Bu kapsamda, Ankara Hergelen Meydanı, Konya Mevlana Meydanı, Niğde Kaleiçi, Erzurum Hacı Cuma, Kastamonu Nasrullah Cami ve çevresi, Afyon Mısri Çarşı, Kayseri Kaleiçi gibi projeler öncelikli yürütülüyor. Ayrıca Bodrum, Ayder, Uzungöl gibi yerlerde başlatılan kaçak yapılaşmaya karşı mücadele etkin bir şekilde devam edecek.

* Şehir merkezlerindeki köhneleşmiş, çöküntü alan haline gelen sanayi bölgeleri de dönüştürülecek. Bu kapsamda, öncelikli olarak İstanbul, Kayseri, Kocaeli ve Konya olmak üzere 10 bin bağımsız birim üretmek için çalışmalar başlatıldı. 5 yıl içerisinde sanayi alanlarına yönelik bu çalışmalar tüm şehirlere yayılacak.

* İller Bankası altyapı hizmetlerinin sağlanması amacıyla gerek teknik gerekse kaynak desteğini daha da artıracak. Yeni dönemde, İller Bankası kanalıyla belediyelere 4 milyar liralık dönüşüm kredisi verilecek. Ayrıca kredilerde yüzde 50’ye kadar kredi finansmanında hibe desteği sağlanacak. Emlak Katılım Bankası da bu süreçte rol alacak.

* Mülkiyet probleminin yaşandığı alanlarda, yatay mimari ve modern şehircilik ilkelerine uygun imar planları yapılacak, önceliği hak sahiplerine vererek dönüşümü gerçekleştirilecek.

Eylem planının en dikkat çeken maddesi

Bakan Kurum, vatandaşların oturdukları yapılarını deprem riskine karşı güçlendirebilmelerini sağlayacakları müjdesini de verdi. Kurum, ‘’Güçlendirilebileceği teknik bilgiler ışığında tespit edilen yapılar, Yapı Kayıt Belgesi almak koşulu ile imar kanunundaki kısıtlamalara tabi olmaksızın mevcut yapı alanlarında herhangi ilave artış ve kullanım kararı değişikliği meydana getirmeden güçlendirme ruhsatı alabileceklerdir. Bu çerçevede her yıl 50 bin konutun güçlendirilerek kullanılabileceğini hesap ediyoruz” şeklinde konuştu.

Bugüne kadar neler yapıldı

l 53 farklı ilde ilan edilen 281 alanda çalışmalara başlandı.

l Riskli alanlarda ve yapılarda, toplamda 1 Milyon 166 bin bağımsız birim dönüşüm kapsamına alındı.

l Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında toplam 11 milyar lira kaynak kullanıldı.

l 730 bin binada 5.5 milyon bağımsız birim denetlendi.

l 393 bin binanın denetimine devam ediliyor.

l Sonuçta; 22 milyon vatandaşın depreme dayanıklı konutlarda güven içinde oturması sağlandı. Hedef ise bu rakamı 35 milyona çıkarmak.

Nereler dönüştürülecek

l Deprem riski altındaki yapıların ve alanlar

l Sel ve heyelan riski altındaki alanlar

l Tarihi kent merkezleri ve meydanlar

l Sanayi alanlarının taşınmasına bağlı dönüşüm