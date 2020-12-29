Şehirler arası seyahat belgesi nasıl ve nereden alınır?

Koronavirüste artan vaka sayıları sebebiyle yeni tedbirler getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta içi her gün 21:00 ile 05:00 arasında yurt genelinde sokağa çıkma yasağı, hafta sonu ise Cuma günü saat 21.00'dan başlayıp Pazartesi günü 05.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıklamıştı. 65 yaş üstü vatandaşlar, ancak Seyahat İzin Belgesi almaları şartıyla şehirlerarası seyahat edebilecek. Peki, seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır? Şehirler arası seyahat belgesi için ne yapmak gerekir?

Şehirler arası seyahat için nereden belge alınır?

Seyahat etmek için izin belgesi almak isteyenler e-Devlet seyahat izin belgesi alma ekranına yoğun ilgi gösteriyorlar. Fakat bu belge Alo 199 telefon hattı ile de talep edilebiliyor.

E-devlet ile seyahat izin belgesi alma ekranı

e-Devlet sistemine her vatandaş T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapabiliyor. Oluşturulan talebin değerlendirme sonucu kişiye SMS ile bildiriliyor. Aynı zamanda sistem üzerinden de başvuru sonucu sorgulaması yapılabiliyor.

Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır?

Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet kapısı üzerinden alınıyor. Bu belge dileyenler için Alo 199 telefon hattı üzerinden de talep edilebiliyor.

T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra açılan sistem üzerinden yeni başvuru linkine tıklayınız. Daha sonra açılan sekme üzerinden başvuru türünü ve belge türünü seçmeniz gerekiyor.

Değerlendirme sonucu başvuran kişiye SMS ile bildiriliyor.

Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul ediliyor.