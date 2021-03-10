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Yaşam Şehirler arası otobüs yolculuğu kısıtlaması var mı?
Yaşam

Şehirler arası otobüs yolculuğu kısıtlaması var mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok sektöre getirilen kısıtlamaların yanı sıra en çok merak edilen ulaşım sektöründeki kısıtlamalar oldu. Salgın sürecinde şehirler arası yolculuklarda yüzde 50 doluluk sınırlamasının kaldırılıp kaldırılmadığı merak ediliyor. Peki, Şehirler arası otobüs yolculuğu kısıtlaması var mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-10 22:46:00 -
Şehirler arası otobüs yolculuğu kısıtlaması var mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok sektöre getirilen kısıtlamaların yanı sıra en çok merak edilen ulaşım sektöründeki kısıtlamalar oldu. Salgın sürecinde şehirler arası yolculuklarda yüzde 50 doluluk sınırlamasının kaldırılıp kaldırılmadığı merak ediliyor. Peki, Şehirler arası otobüs yolculuğu kısıtlaması var mı?

Şehirler arası otobüs yolculuğu kısıtlaması var mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle otobüs yolculuklarında da birtakım kısıtlamalar getirilmişti. Salgında Normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte şehirler arası otobüs yolculuğuna ilişkin yeni kararlar alındı. Verilen karara göre otobüslerdeki yüzde 50 doluluk sınırlaması kaldırıldığı belirtildi. Otobüsler artık ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu alabilecek.

Salgın sürecinde toplu ulaşım araçlarında sosyal yaklaşma mesafesi kapsamında yüzde 50 kapasite ile çalışma zorunluluğu kısıtlaması getirilmişti.

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldırım, son olarak İçişleri Bakanlığının 8 Mart 2021 tarihinde yayınladığı genelgeyle 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamındaki taşımacılık faaliyetlerinde kapasite kısıtlamasının kaldırıldığını bildirdi.

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