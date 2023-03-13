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Aktüel Şehirde kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu
Aktüel

Şehirde kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu

Orta Karadeniz'i İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırları içinde kalan bazı bölgelerinde kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-13 22:01:00 -
Şehirde kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu

Orta Karadeniz'i İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırları içinde kalan bazı bölgelerinde kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Samsun-Ankara kara yolunun Çorum'a bağlı Konaklı ile Ahmediye köyleri arasında kar etkisini artırdı.

Tipi şeklinde etkili olan kar nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı bölgede sürücüler yavaş seyrediyor.

Olumsuz hava şartları nedeniyle yolda, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri devriye halinde denetimlerini sürdürüyor.

Çok sayıda maddi hasarlı trafik kazasının meydana geldiği bölgede ulaşımda tıkanmalar yaşanıyor.
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Karayolları Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ise yolun kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Meteoroloji verilerine göre karın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

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