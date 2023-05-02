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Aktüel Şehirde kar ve sis ulaşımı aksatıyor
Aktüel

Şehirde kar ve sis ulaşımı aksatıyor

Yeniakit Publisher
2023-05-02 22:40:00 -
Şehirde kar ve sis ulaşımı aksatıyor

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Kentte etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kar ve yer yer tipiye dönüştü.

Kenti Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde, kar ve tipinin yanı sıra sis yolda görüş mesafesini düşürdü, buzlanma oluştu.

Karla mücadele çalışmasının başlatıldığı yolda, sürücüler buzlanmaya karşı uyarıldı.

Sürücülerden Necdet Bilgin, akşam saatlerinde kar yağışının başladığını, yüksek kesimlerde kar ve sisin buzlanmaya neden olduğunu söyledi.

Kar, Göle ilçe merkezinde de etkili oldu.
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