  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şehirde 15 metre çaplı obruk oluştu! İnceleme başlatıldı
Aktüel

Şehirde 15 metre çaplı obruk oluştu! İnceleme başlatıldı

Sivas'ta, bir tarlada yaklaşık 15 metre çapında obruk oluştu. Çöküntünün ardından su birikintisi ortaya çıktı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-13 18:50:00 -
Şehirde 15 metre çaplı obruk oluştu! İnceleme başlatıldı

Sivas'ta, bir tarlada yaklaşık 15 metre çapında obruk oluştu. Çöküntünün ardından su birikintisi ortaya çıktı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ın Zara ilçesine yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Canova köyünde yaşayan vatandaşlar, köydeki bir tarlada obruk oluştuğunu fark etti.

Çapı yaklaşık 15, derinliği ise10 metreyi bulan obruğun olduğu çöküntüde su birikintisi de ortaya çıktı. Çökmeyi fark eden köy halkı, durumu köy muhtarı Yahya Şahin'e bildirdi.

Şahin'in yetkililere haber vermesi üzerine alanda inceleme başlatıldığı bildirildi.

Konya Ovası'nda sadece bu yıl 16 obruk oluştu
Konya Ovası'nda sadece bu yıl 16 obruk oluştu

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Konya Ovası'nda sadece bu yıl 16 obruk oluştu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23