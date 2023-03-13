Şehirde 15 metre çaplı obruk oluştu! İnceleme başlatıldı
Sivas'ta, bir tarlada yaklaşık 15 metre çapında obruk oluştu. Çöküntünün ardından su birikintisi ortaya çıktı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
Sivas'ta, bir tarlada yaklaşık 15 metre çapında obruk oluştu. Çöküntünün ardından su birikintisi ortaya çıktı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
Sivas'ın Zara ilçesine yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Canova köyünde yaşayan vatandaşlar, köydeki bir tarlada obruk oluştuğunu fark etti.
Çapı yaklaşık 15, derinliği ise10 metreyi bulan obruğun olduğu çöküntüde su birikintisi de ortaya çıktı. Çökmeyi fark eden köy halkı, durumu köy muhtarı Yahya Şahin'e bildirdi.
Şahin'in yetkililere haber vermesi üzerine alanda inceleme başlatıldığı bildirildi.