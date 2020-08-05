"Şehir Şehir Eskrim" projesinin yeni durağı Antalya oldu

ANKARA (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen "Şehir Şehir Eskrim" projesinin 20. durağı Antalya oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında açıklamalarda bulunan Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, ilde devam eden eskrim faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Antalya'da eskrim faaliyetlerinde başarılı bir süreç yürütüldüğünü belirten Hacıcaferoğlu, şunları kaydetti:

"Eskrim, ilimizde 1970'li yılarda başlayan, köklü bir branş. 8 kulüp ile çalışmalarımız devam ediyor.Bir branşın başarılı olması tesisleşme ile mümkündür. Son 20 yıldır ülkemizde yapılan tesis yatırım hamlesiyle, eskrime de bir tesis kazandırmış olduk.Antrenörlerimizin çabaları, velilerimizin gayreti, federasyonumuzun Türkiye genelinde olduğu gibi ilimiz özelinde de verdiği destek sayesinde branşımız hak ettiği yere geliyor. İlimizde antrenörlerimiz epe branşında uzmanlaştıkları için bu branşta daha iyiyiz. Flöre ve kılıç branşlarında da önümüzdeki dönemde antrenör eksiğimizi tamamlarsak çocuklarımızı bu branşlara da yönlendireceğiz. Organizasyon, antrenör branşlaşması ve sporcu anlamında önümüzdeki dönemde bu sayıların artacağına inanıyorum."

İldeki eskrim çalışmalarına ilişkin hedefleri aktaran proje konuğu Antalya Eskrim İl Temsilcisi Yiğit Akdeniz, "Alanya’da iki kulübümüz, Antalya’da ise İl Müdürlüğümüzün tesislerinde olmak üzere iki noktada eskrim yapılıyor. Antalya özellikle epe branşında ülkemizde oldukça başarılı bir şehir. Uluslararası arenada da başarılı sporcular yetiştirmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Ülkemizi yurtdışında başarıyla temsil edecek üst seviye performans sporcuları yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Eskrim, akademik gelişim açısından da oldukça önemli bir spor branşı. Spor yapan gençlerimiz aynı zamanda akademik kariyer yapıp, başarılı olabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Antrenör Ayhan Çakmur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde çocukların eskrimle bağını koparmamaları adına çalışmalar yaptıklarını belirtirken, Alanyaspor Kulübü Eskrim Antrenörleri Leyla Azizova ve Murteza Berkan Anıl ise kulüp çalışmaları, pandemi süreci ve hedeflerini anlattı.

Milli Hakem Yıldırım Karakartal, sporcu ve hakemlik hikayesini paylaşırken, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı ise Alanya’nın milli takıma verdiği sporcu ve antrenörler ile Türkiye’nin sayılı ilçeleri arasında yer aldığını ifade etti.

Antalya'nın genç eskrimcileri Ata Tol, Batuhan Kurucu, Deniz Taylan, Berra Sonyüksek, Egemen Oktay, Mustafa Kemal Göçmen, Çağlar Kurtbeyoğlu, Baturalp Aldemir, Yağmur ve Damlanur Sönmüş, Kayra Naz Özcan, Cengizhan Öner, Taylan Yıldırm, Derin Su Ediz, Asya Gökmen, İlke Taşbaş, Volkan Örer, Berke Birsel Karabulut, Zeynep Özdal ve Batuhan Şerbetçioğlu eskrimle nasıl tanıştıklarını, pandemi süreci çalışmalarını ve hedeflerini anlattı.

"Şehir Şehir Eskrim" projesinin bir sonraki durağı Muğla olacak.

