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Şehir Hatları 'kış tarifesi' uygulanacak

Şehir Hatları ders zilinin çalacağı 17 Eylül itibariyle kış tarifesine geçiyor. 8 buçuk ay sürecek kış tarifesinde 21 hatta günlük 600 sefer düzenlenecek.

13 Eylül 2018 Perşembe 17:49
Şehir Hatları 'kış tarifesi' uygulanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları kış mesaisi için hazırlıklarını tamamladı. Okulların açılacağı 17 Eylül’de kent içi deniz ulaşımında kış tarifesi başlıyor.

SEFER SAYILARI ARTIRILDI
Şehir Hatları’nın 17 Eylül Pazartesi günü başlatacağı kış tarifesi 2 Haziran 2019’a kadar sürecek. 8 buçuk ay devam edecek kış tarifesi ile kent içi deniz ulaşımında sefer sayıları artırılacak. Kadıköy, Karaköy, Eminönü, Beşiktaş, Üsküdar, Adalar, Haliç ve Boğaz hatlarının yanı sıra Emirgan-Çengelköy, Sarıyer-R. Kavağı-Anadolu Kavağı, Küçüksu-Beşiktaş, İstinye-Küçüksu, Üsküdar-Ortaköy, Bostancı-Karaköy, Emirgan-Çengelköy, Sarıyer-Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı gibi ring seferleri ile her iki yaka da kıyıya paralel seferler gerçekleştirilecek. Toplamda 21 farklı hat üzerinden günlük ortalama 600 sefer yapılacak.

ADALAR’A BOSTANCI BAĞLANTILI SEFERLER DE KONULDU
Kış tarifesinde Adalar’a hem Eminönü’nden hem de Beşiktaş’tan ulaşım sağlanacak. Beşiktaş’tan Adalar’a her gün sabah ve akşam saatlerinde 4 gidiş-dönüş seferi yapılacak. Ayrıca gün içerisinde Eminönü-Kadıköy-Adalar hattında Bostancı bağlantılı seferler de düzenlenecek. 1 Nisan’dan kış tarifesi bitimine kadar akşam saatlerinde Büyükada ve Heybeliada’dan Kadıköy ve Eminönü’ne, Eminönü ve Kadıköy’den de Kınalıada-Burgazada-Heybeliada ve Büyükada’ya ara bir tarifeli ek sefer düzenlenecek. Seferler Büyükada’dan 19.30’da, Eminönü’nden de 21.30’da hareket edecek.

ARABALI VAPUR SEFERLERİ SIKLAŞTIRILDI
Köprü geçişlerindeki alternatiflerden İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı’nda kış tarifesinde hafta içi karşılıklı 106 sefer yapılacak seferler. 20 dakikada bir yapılan seferler işe gidiş-dönüş saatlerinde 15 dakikaya kadar düşecek.

İLK GÜN ÜCRETSİZ
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda Şehir Hatları da İBB’ye bağlı diğer tüm toplu taşıma araçlarında olduğu gibi 17 Eylül Pazartesi günü saat 06.00-14.00 arasında ücretsiz hizmet verecek.

Şehir Hatlarının 2018 kış tarifesinin hat ve sefer bilgilerine iskelelerde bulunan tarife kitapçıklarından, ALO 153 Beyaz Masa hattı ile www.sehirhatlari.istanbul web sitesinden öğrenilebilir. 

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 17:49
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