Şehir hastaneleri personel alımı 2019 İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımları ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan hayalim dediği şehir hastaneleri tek tek açılıyor. Son olarak Ankara Şehir Hastanesinin açılışı yapıldı. Sağlık Bakanlığı son dakika personel alımları 2019 ne zaman yapılacağı araştırılıyordu. Sağlık Bakanlığı 12 personel alımının yapılacağının müjdesini vermesiyle birlikte şehir hastaneleri personel alımı 2019, Sağlık Bakanlığı personel alım başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alım başvuru şartları neler? İşte son dakika Sağlık Bakanlığı 2019 personel alım haberleri…

Bilkent Şehir Hastanesi 11 bin personel alımı yapacak. Bilkent Şehir Hastanesi personel alım şartları neler? Hangi alandan, hangi meslekten kişiler alınacak? Bilkent Şehir Hastanesi, bu alımların bir kısmını ise mevcutta çalışmakta oldukları hastaneler kapanan kişiler arasından alacak. 3 bin 704 yatak kapasitesiyle dünyanın en büyük üçüncü sağlık kompleksi olacak olan Bilkent Şehir Hastanesi 11 bin personel başvuru işlermleri ve başvuru şartlarının detayları haberimizde.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Mart 2019 tarihinde şehir hastanelerinde görevlendirmek üzere toplamda 12 bin personel alımı yapılacağının müjdesini vermişti.Bakan Koca, Ankara Şehir Hastanesi’nin tüm birimleriyle faaliyete geçtiğini ve şu an için yaklaşık 4 bine yakın personel olduğunu, bunun 2 bininin sağlık personeli ve 920’sinin hekim olduğunu belirtti. Bu anlamda da personel anlamında bir sorunu olmadıklarını açıkladı. Bakan Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesi tüm birimleriyle faaliyete geçtiğinde hastanede 12 bin personelin çalışacağını açıkladı.Şehir hastanesinde görev almak isteyen adayların, İŞKUR üzerinden resmi ilan yayınlandığı zaman başvurularını İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden veya İŞKUR İl Müdürlükleri aracılığıyla yapmaları gerekmektedir.Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde görevlendirilecek personelin kadro dağılımı ise şu şekilde açıklanmıştır: 7000 sağlık personeli, 1978 hastane diğer personeli, 978 temizlik personeli, 664 personel hasta yönlendirme ve danışma, 500 mutfak personeli, 450 hastane güvenliği, 313 oda destek personeli, 62 otopark personeli, 55 çağrı merkezi görevlisi olarak belirtilmiştir.

İŞKUR Şehir hastaneleri personel alım başvurularını nasıl yapılacak?

Sağlık personeli dışında alınacak olan 5 bin personel için başvurular, İŞKUR kaydı bulunan adaylar arasından yapılacak. Bina destek ve genel destek hizmetleri için başvurular, Çankaya Üniversiteler Mahallesinde bulunan Tepe Servis ve Yönetim merkezinden bizzat ya da [email protected] mail adresinden yazılı olarak yapılabilecek.

Başvuru süreci hakkında bilgi almak isteyen personel adayları, 0312 248 80 00 numaralı hat üzerinden iletişim kurabilecek.

Başvurular, hasta karşılama ve temizlik personeli başta olmak üzere birçok alanda yapılabilecek.

Ankara Şehir Hastanesi personel alımı hangi bölümlere yapılacak?

Bilkent Şehir Hastanesi 11 bin personel alımı hangi alan ve mesleklerden olacak? Hemşire, doktor, özel güvenlik görevlisi, çağrı merkezi görevlisi, oda destek personeli, tıbbi sekreter, resepsiyon görevlisi, aşçı, kepçeci, meydancı, depo personeli, engelli personel, ambulans şoförü, hasta bakıcı, eczacı, ameliyathane teknisyeni, ameliyathane hemşiresi, eski hükümlü işçi, hasta kabul sekreteri gibi çok sayıda kadro ve pozisyon yer alıyor.

Şehir hastaneleri personel alım başvuruları nasıl yapılır?

Şehir hastaneleri personel alımı başvurusu yapmak isteyenler detayları araştırıyor. Şehir hastaneleri personel alımı başvuruları, birçok kurumda olduğu gibi İŞKUR üzerinden gerçekleşiyor. Şehir hastaneleri personel alımı başvurusu için İŞKUR internet sitesi ve il, ilçe müdürlükleri aracı olacak. Aşağıdaki bağlantıdan İŞKUR internet sitesine giriş yapabilirsiniz.