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Gündem Şehir eşkiyaları kısa sürede yakalanacak: İstanbul'un göbeğinde uzun namlulu silahlarla taradılar
Gündem

Şehir eşkiyaları kısa sürede yakalanacak: İstanbul'un göbeğinde uzun namlulu silahlarla taradılar

Yeniakit Publisher
2023-10-17 12:46:00 -
Şehir eşkiyaları kısa sürede yakalanacak: İstanbul'un göbeğinde uzun namlulu silahlarla taradılar

İstanbul'un göbeği Küçükçekmece'de 4 kişilik grup uzun namlulu silahlarla restorana kurşun yağdırdı.

 

Küçükçekmece'de 4 kişi uzun namlulu silahlarla restorana kurşun yağdırdı. Onlarca kurşun sıkılırkan olayda polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, sabah saatlerinde Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 4 kişilik grup cadde üzerinde bulunan restorana geldi.

Taşkınlık çıkaran grubu restoran çalışanları uzaklaştırdı. Daha sonra araçla restoranın bulunduğu caddeye gelen şüpheliler, uzun namlulu silahla ve tabancalarla restorana kurşun yağdırdıktan sonra aynı araçla olay yerinden kaçtı. Restorana onlarca kurşun sıkıldığı belirtildi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken silahlardan çıkan kurşunlar cadde üzerindeki başka işletmelere ve park halindeki bir otomobile isabet etti.

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Yorumlar

oflu baba

HAKIME SAVCIYA VERECEKLERI PARAYI HAZIRLAYIP SEHRI TARAMISLAR ADAM OLDURMEK 500 BIN YARALAMAK 250 BIN ATES ETMEK 150 BIN VER KANI BOZUK HAKIME SAVCIYA TUTUKSUZ YARGILAN TURK ADALETI ISTE BU BIR COGU PKK,LI CHP,LI TIP,LI HAKIM SAVCI NE YAPABILIRSINIZ HIC BIR SEY ALLAH TURK INSANINI KORUSUN BU P..,LERDEN.

Hayrettin HATUNOĞLU

Bu cesareti nereden alıyorlar sizce? Cevap işlemeyen hukuktan ve adalet sisteminden.
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