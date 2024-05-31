Şehidleri rahmetle anıyoruz! Mavi Marmara saldırısının 14. yılı

Sebahattin Ayan İstanbul

Müslüman kardeşliğinin tesisi ve insanlığın vicdanının sesinin halen duyulduğunu göstermek için Türkiye’den yola çıkan ve Gazze’ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisinin, haydut devlet İsrail tarafından saldırıya uğramasının 14. yıl dönümü. Barbar Siyonistlerin kanlı saldırısında 10 vatandaşımız şehit olurken, 56 kişi de gazilik mertebesine yükseldi.

İlk kez özür dilediler

Türkiye, Siyonist İsrail’in gerçekleştirdiği saldırıya çok sert tepki gösterdi. O dönemde Başbakanlık makamında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’e karşı yoğun bir baskı uygulamaya başladı. Bu yoğun diplomatik baskı sonuç verdi ve İsrail tarihinde ilk kez özür diledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 21 Mart 2013’te dönemin Başbakanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde Mavi Marmara baskını için özür diledi ve baskında hayatını kaybeden vatandaşlarımız için tazminat ödemeyi kabul etti. İsrail’in uluslararası sularda Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının üzerinden geçen 14 yılda hayatını kaybedenler ise unutulmadı. Şehitlerimiz Ali Haydar Bengi, Cengiz Songür, Çetin Topçuoğlu, Necdet Yıldırım, Cevdet Kılıçlar, İbrahim Bilgen, Fahri Yaldız, Furkan Doğan, Cengiz Akyüz ve Uğur Süleyman Söylemez’in isimleri Türkiye’de ve Filistin’deki şehirlerde birçok kalıcı eserle yaşatılıyor.

İstanbul bugün yürüyecek

İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde, Mavi Marmara saldırısının 14. yılında şehitleri anmak ve apertheid rejimi İsrail’in Gazze’deki işgal ve soykırımına tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenlenecek. Cumartesi günü saat 18.30'da Beyazıt Meydanı’ndan başlayacak yürüyüş, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi önünde sona erecek.

Apertheid rejimi İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 171 Filistinli şehit oldu, 81 bin 420 kişi yaralandı.

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