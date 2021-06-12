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Şehidin acı haberi baba evine ulaştı
Gündem Şehidin acı haberi baba evine ulaştı
Gündem

Şehidin acı haberi baba evine ulaştı

Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın'ın Konya'daki baba ocağında hüzün var.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 00:49:00 -
Şehidin acı haberi baba evine ulaştı

Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın'ın Konya'daki baba ocağında hüzün var.

Şehit Akın'ın (23), merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber, yetkililer tarafından verildi.

Haberi alan şehidin babası Battal ve annesi Ayşe Akın, büyük üzüntü yaşadı.

Şehit askerin babaevine ve önündeki caddeye Türk bayrağı asıldı.

Akın ailesinin 4 çocuğundan en büyüğü olan şehidin, bekar olduğu öğrenildi.

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